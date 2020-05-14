Дзинтарс: налоговая реформа может быть осуществлена постепенно или в меньшем объеме

Планируемая налоговая реформа может быть осуществлена либо постепенно, либо в меньшем объеме, заявил агентству LЕТА лидер национального объединения VL-ТБ/ДННЛ Райвис Дзинтарс.

Он отметил, что кризис из-за Covid-19 и необходимость быстро реагировать на возникшие сложности в экономике может повлиять на то, как будут реализованы планы правительства по "капитальному ремонту" финансового сектора, особенно с учетом обещания принять решения по реформе своевременно, чтобы люди могли к ней подготовиться.

Поэтому Дзинтарс допускает, что с учетом возникших обстоятельств реализация планов по налоговой реформе может быть либо более медленной, либо более постепенной.

Согласно декларации правительства, Минфин должен разработать основные принципы среднесрочной налоговой политики до 31 мая.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ранее заявил, что дискуссии о планируемых налоговых изменениях ведутся, но пока не известно, вступят ли эти изменения в силу в 2021 году.

По словам премьера, работа коалиции над улучшениями в налоговой системе не прекратилась, однако в коалиции из пяти партий непросто найти общий знаменатель. Кариньш подчеркнул, что налоговая система в стране должна стать более справедливой.

"Кризис показал, что в стране есть социально незащищенные люди, многие работники не могут квалифицироваться для получения пособий за простой, потому что за них не платили налоги. Это несправедливо. Мы должны это изменить", — подчеркнул Кариньш.

По словам премьера, налоговая система будет совершенствоваться, но пока не известно, когда изменения вступят в силу — уже в январе 2021 года или позже. Кариньш пообещал, что ясность по этому вопросу будет уже в ближайшее время.