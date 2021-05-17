Дзинтарс: настаивая на выполнении коалиционного договора, KPV LV допустила политическую ошибку

Партия KPV LV допустила политическую ошибку, настаивая на выполнении коалиционного договора, заявил лидер Национального объединения (НО) Райвис Дзинтарс в программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ).

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По его словам, на переговорах в пятницу партиям был задан вопрос, считают ли они, что бывший министр экономики Янис Витенбергс плохо работал. Никто из присутствующих не сказал, что министр работал плохо, и отрасль также положительно его оценивала.

"Вопрос в том, что такое произошло, что нужно менять министра. Единственный аргумент — что в скобках рядом с фамилией написано НО, а не KPV LV, и что это оговорено в коалиционном договоре. Три партии, в том числе НО, сказали, что это абсурдный аргумент, кроме того, представительство KPV LV сокращено до пяти", — сказал Дзинтарс.

По его мнению, фракция KPV LV, считая букву соглашения высшей ценностью, которая никогда не может быть пересмотрена, совершает политическую ошибку, возможно, из-за отсутствия опыта.

Политик заявил, что в настоящее время "дискуссионное поле открыто шире, чем об одной министерской должности", причем коалиции нужно заниматься не только выяснением отношений, но и многими другими вопросами.

"НО считает, что, чем меньше изменений, тем безопаснее и стабильнее будет стране во время кризиса. Вероятно, предстоит более чем одно перераспределение портфелей", — добавил Дзинтарс.

Он допускает, что решение вопроса может занять до месяца или даже двух.