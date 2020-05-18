Дзинтарс: в правительстве не обозначилось два лагеря
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Меморандум национального объединения VL-ТБ/ДННЛ и Новой консервативной партии (НКП) о пересмотре государственной фискальной политики ни против кого не направлен и не означает возникновения двух лагерей в правительстве, заявил на телеканале TV3 лидер VL-ТБ/ДННЛ Райвис Дзинтарс.

Он отрицал, что меморандум направлен против премьер-министра Кришьяниса Кариньша и министра финансов Яниса Рейрса (оба — "Новое Единство"). Для НКП и VL-ТБ/ДННЛ важно было подчеркнуть, что выход из кризиса не повлечет за собой "затягивание поясов".

По мнению Дзинтарса, неплохо, когда есть разные мнения и дискуссии, но это не означает формирования двух лагерей в правительстве.

Лидер нацобъединения дал понять, что внутри коалиции в достаточно резких тонах обсуждался вопрос об ответственности министра внутренних дел Сандиса Гиргенса (KPV LV) за работу правоохранительных органов 9 мая, но "результаты выборов такие, какие есть" и не позволяют формировать различные правящие коалиции.

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LETA

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LETA

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"KPV LV" naudas krimināllieta Сандис Гиргенс KPV LV "Новое Единство" TV3 VL-ТБ/ДННЛ Кришьянис Кариньш Райвис Дзинтарс Янис Рейрс
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