Дзинтарс: в правительстве не обозначилось два лагеря

Меморандум национального объединения VL-ТБ/ДННЛ и Новой консервативной партии (НКП) о пересмотре государственной фискальной политики ни против кого не направлен и не означает возникновения двух лагерей в правительстве, заявил на телеканале TV3 лидер VL-ТБ/ДННЛ Райвис Дзинтарс.

Он отрицал, что меморандум направлен против премьер-министра Кришьяниса Кариньша и министра финансов Яниса Рейрса (оба — "Новое Единство"). Для НКП и VL-ТБ/ДННЛ важно было подчеркнуть, что выход из кризиса не повлечет за собой "затягивание поясов".

По мнению Дзинтарса, неплохо, когда есть разные мнения и дискуссии, но это не означает формирования двух лагерей в правительстве.

Лидер нацобъединения дал понять, что внутри коалиции в достаточно резких тонах обсуждался вопрос об ответственности министра внутренних дел Сандиса Гиргенса (KPV LV) за работу правоохранительных органов 9 мая, но "результаты выборов такие, какие есть" и не позволяют формировать различные правящие коалиции.