Дзинтарс: вопрос о создании коалиции из трех партий "ясен и решен"

Будущую коалицию должны сформировать три партии, и это "решенный и ясный" вопрос, заявил лидер Нацобъединения Райвис Дзинтарс после встречи "Нового единства" и Национального объединения.

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По словам политика, Нацобъединение не видит возможности создания четырехпартийного правительства, в которое, помимо "Нового Единства", Нацобъединения и "Объединенного списка", входили бы еще и "Прогрессивные".

При этом Дзинтарс не видит проблем в том, чтобы параллельно с официальным формированием трехпартийной коалиции "Новое Единство" продолжало бы переговоры с "Прогрессивными".

Дзинтарс сказал, что Национальное объединение сохранит прежний подход и не будет критиковать "Новое Единство" за темпы переговоров. Лидер "Нового Единства" Кришьянис Кариньш как переговорщик должен определить, какие партии будут участвовать в переговорах. Нацобъединение готово как к двусторонним переговорам, так и к трехсторонним с участием "Объединенного списка" (ОС).

Главное, по его словам, быстро продвигаться вперед в коалиционных переговорах, потому что приближается 1 ноября - дата первого заседания 14-го Сейма, и очень важно, чтобы к этой дате была ясность относительно нового правительства.

На вопрос о возможных дальнейших переговорах политик заявил, что не исключает возможности дальнейших консультаций между Нацобъединением и ОС. Нацобъединение проинформировало ОС, что не может поддержать их идею смешанной избирательной системы. В то же время у ОС есть очень веские доводы о необходимости совершенствования системы кризисного управления в стране, отметил Дзинтарс.