E. Gulbja laboratorija готова к проведению тестов на антитела к Covid-19
Foto: F64

E. Gulbja Laboratorija подготовилась к проведению тестов на выявление антител к Covid-19, сообщил агентству LETA председатель правления лаборатории Дидзис Гаварс.

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По словам Гаварса, E. Gulbja Laboratorija месяц готовилась к проведению тестов на антитела. Вирус новый, поэтому важна валидация тестов и своевременная проверка образцов, пояснил он.

Как отметил Гаварс, с начала марта E. Gulbja Laboratorija собирала образцы анализов пациентов с Covid-19 с определенной историей болезни и затем несколько раз проводила их повторное исследование. По его словам, тест на антитела нельзя будет использовать для дигностики заболевания, однако со временем станет ясно, сколько нужно антител для изготовления плазмы.

Между тем представитель Министерства здравоохранения Анна Страпкане рассказала агентству LETA, что министерство в настоящее время запрашивает мнение отраслевых экспертов о возможном использовании тестов на антитела.

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