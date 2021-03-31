Е-талон можно будет купить только в 12 почтовых отделениях
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С 1 апреля билеты на рижский общественный транспорт нельзя будет купить в большинстве почтовых отделениях. Эта услуга будет действовать только в 12 из них, сообщает пресс-служба Latvijas pasts.

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Это связано с результатами закупочного конкурса, который проводило предприятие Rīgas karte. При проведении конкурса Рига была поделена на 52 части и для каждой выбирался свой победитель.

Е-талоны можно будет купить в следующих отделениях:

  • Рижское отделение №2 на улице Марупес,6;
  • Отделение №3 в торговом центре Mols на улице Краста, 46;
  • Отделение №4 на улице Сатиксмес, 2;
  • Отделение №9 на улице Пернавас, 43;
  • Отделение №11 на улице Мария, 20;
  • Отделение №15 на улице Аугуста Домбровска, 34;
  • Отделение №16 на улице Стурманя, 25;
  • Отделение №46 на улице Калнциема, 48/50;
  • Отделение №55 на улице Цемента, 12;
  • Отделение №79 на улице Гиппократа, 7;
  • Отделение №84 на улице Вайдавас, 1а;
  • Титургское почтовое отделение на улице Заля, 5.

Больше нельзя будет купить е-талон в следующих отделениях:

  • Отделение №1 на улице Миера, 44;
  • Отделение №13 на улице Кришьяня Валдемера, 145;
  • Отделение №14 на улице Кокнесес, 15;
  • Отделение №20 на улице Маскавас, 357;
  • Отделение №21 на улице Улброкас, 7;
  • Отделение №24 на улице Бривибас гатве, 430 а;
  • Отделение №33 на улице Маскавас, 275;
  • Отделение №39 на улице Бривибас Гатве, 211;
  • Отделение №44 на улице Зиемелю, 10;
  • Отделение №50 в торговом центре Origo (площадь Стацияс, 2);
  • Отделение №57 на улице Прушу, 2;
  • Отделение №58 на улице Дижозолу, 21;
  • Отделение №67 на улице Слокас, 161;
  • Отделение №82 на улице Аугаста Деглава, 120;
  • Отделение №83 на улице Дзирциема, 1а;
  • Почтовый центр Sakta на бульваре Бривибас, 32;
  • Марупское почтовое отделение на улице Даугавас, 31;
  • Почтовое отделение в Пиньки на улице Юрмалас,14.

Ранее сообщалось, что е-талон нельзя будет купить во многих киосках Narvesen. Е-талоны больше не продаются в киосках Narvesen по следующим адресам в Риге:

  • Улица Ницгалес, 46а;
  • Проспект Курземес, 15 а;
  • Улица А. Деглава, 160;
  • Улица Кр. Барона, 97;
  • Бривибас гатве, 432;
  • Улица Мурьяню, 58;
  • Бривибас гатве, 430;
  • Улица Католю, 4;
  • Улица Дамбья, 10;
  • Улица Миера, 45;
  • Улица Дзирциема, 51;
  • Улица Кулдигас, 1;
  • Улица Талеяс, 1;
  • Улица Дзирциема, 1;
  • К. Улманя гатве, 88А;
  • К. Улманя гатве, 84;
  • Улица Экспорта, 3а;
  • Улица Пилсоню, 13;
  • Улица Сахарова, 2.

Также е-талоны нельзя будет купить в киосках в Адажи (Ригас гатве, 5а), Олайне (улица Земгалес, 1а), Огре (улица Бривибас, 9), Елгаве (улица Паста, 26), Юрмале на станции "Слока" и в аэропорту на втором этаже.

При этом е-талоны по-прежнему можно будет купить в 137 других киосках Narvesen, 12 почтовых отделениях, 83 магазинах Maxima, 22 магазинах Circle K, девяти магазинах Elvi, в трех магазинах G.A.L., в одном магазине Elkes, одном магазине Valdlauči и одном магазине Velfe, сообщает Rīgas satiksme.

Кроме того, с 1 апреля появится возможность купить е-талон в 60 магазинах Rimi, 40 магазинах Mego, 18 магазинах Latvijas balzams, пяти магазинах LB Spirits&Wine Outlet, одном магазине Proever и одном магазине Viss kārtībā.

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