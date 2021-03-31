Е-талон можно будет купить только в 12 почтовых отделениях

С 1 апреля билеты на рижский общественный транспорт нельзя будет купить в большинстве почтовых отделениях. Эта услуга будет действовать только в 12 из них, сообщает пресс-служба Latvijas pasts.

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Это связано с результатами закупочного конкурса, который проводило предприятие Rīgas karte. При проведении конкурса Рига была поделена на 52 части и для каждой выбирался свой победитель.

Е-талоны можно будет купить в следующих отделениях:

Рижское отделение №2 на улице Марупес,6;

Отделение №3 в торговом центре Mols на улице Краста, 46;

Отделение №4 на улице Сатиксмес, 2;

Отделение №9 на улице Пернавас, 43;

Отделение №11 на улице Мария, 20;

Отделение №15 на улице Аугуста Домбровска, 34;

Отделение №16 на улице Стурманя, 25;

Отделение №46 на улице Калнциема, 48/50;

Отделение №55 на улице Цемента, 12;

Отделение №79 на улице Гиппократа, 7;

Отделение №84 на улице Вайдавас, 1а;

Титургское почтовое отделение на улице Заля, 5.

Больше нельзя будет купить е-талон в следующих отделениях:

Отделение №1 на улице Миера, 44;

Отделение №13 на улице Кришьяня Валдемера, 145;

Отделение №14 на улице Кокнесес, 15;

Отделение №20 на улице Маскавас, 357;

Отделение №21 на улице Улброкас, 7;

Отделение №24 на улице Бривибас гатве, 430 а;

Отделение №33 на улице Маскавас, 275;

Отделение №39 на улице Бривибас Гатве, 211;

Отделение №44 на улице Зиемелю, 10;

Отделение №50 в торговом центре Origo (площадь Стацияс, 2);

Отделение №57 на улице Прушу, 2;

Отделение №58 на улице Дижозолу, 21;

Отделение №67 на улице Слокас, 161;

Отделение №82 на улице Аугаста Деглава, 120;

Отделение №83 на улице Дзирциема, 1а;

Почтовый центр Sakta на бульваре Бривибас, 32;

Марупское почтовое отделение на улице Даугавас, 31;

Почтовое отделение в Пиньки на улице Юрмалас,14.

Ранее сообщалось, что е-талон нельзя будет купить во многих киосках Narvesen. Е-талоны больше не продаются в киосках Narvesen по следующим адресам в Риге:

Улица Ницгалес, 46а;

Проспект Курземес, 15 а;

Улица А. Деглава, 160;

Улица Кр. Барона, 97;

Бривибас гатве, 432;

Улица Мурьяню, 58;

Бривибас гатве, 430;

Улица Католю, 4;

Улица Дамбья, 10;

Улица Миера, 45;

Улица Дзирциема, 51;

Улица Кулдигас, 1;

Улица Талеяс, 1;

Улица Дзирциема, 1;

К. Улманя гатве, 88А;

К. Улманя гатве, 84;

Улица Экспорта, 3а;

Улица Пилсоню, 13;

Улица Сахарова, 2.

Также е-талоны нельзя будет купить в киосках в Адажи (Ригас гатве, 5а), Олайне (улица Земгалес, 1а), Огре (улица Бривибас, 9), Елгаве (улица Паста, 26), Юрмале на станции "Слока" и в аэропорту на втором этаже.

При этом е-талоны по-прежнему можно будет купить в 137 других киосках Narvesen, 12 почтовых отделениях, 83 магазинах Maxima, 22 магазинах Circle K, девяти магазинах Elvi, в трех магазинах G.A.L., в одном магазине Elkes, одном магазине Valdlauči и одном магазине Velfe, сообщает Rīgas satiksme.

Кроме того, с 1 апреля появится возможность купить е-талон в 60 магазинах Rimi, 40 магазинах Mego, 18 магазинах Latvijas balzams, пяти магазинах LB Spirits&Wine Outlet, одном магазине Proever и одном магазине Viss kārtībā.