Единые нация и школы, права ЛГБТ и энергонезависимость. Attīstībai/Par! подало списки кандидатов в депутаты Сейма

Коалиционное объединение Attīstībai/Par! стало первой политической силой, подавшей в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) списки кандидатов в депутаты 14-го Сейма.

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Кто локомотивы?

Список Attīstībai/Par! (АР!) в Риге возглавит экс-министр внутренних дел Мария Голубева, ушедшая в отставку под давлением Национального объединения после событий у памятника в Пардаугаве 10 июня. В столичном списке — министр здравоохранения Даниэль Павлютс, депутат Сейма Вита Анда Терауда.

Список в Видземе возглавит министр обороны Артис Пабрикс, недавно выступивший с инициативой вернуть обязательный военный призыв. По Видземскому избирательному округу будут баллотироваться супруга бывшего президента Эстонии, эксперт в области кибербезопасности Иева Ильвеса и глава Комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам Андрис Скриде.

Лидеры списка в Курземе — новый глава МВД Кристапс Эклонс, депутат Лиепайской думы Даце Блуке и эксперт в сфере медиа Айнарс Димантс.

По Земгале баллотируются глава Министерства окружающей среды и регионального развития (VARAM) Артурс Томс Плешс, депутат парламента Вячеслав Домбровский, избранный в 13-й Сейм от "Согласия" и позже исключенный из партии, а также депутат Рижской думы Анете Екабсоне-Жогота.

В Латгалии список возглавит бывший глава VARAM Юрис Пуце, который войдет в политическую историю Латвии, как министр, снявший с должности экс-мэра Риги Нила Ушакова ("Согласие") и инициировавший роспуск Рижской думы прежнего созыва. В тройке лидеров по Латгалии — бывший мэр Даугавпилс Янис Лачплесис и депутат Сейма Янина Курсите.

Что обещают?

9 июля Attīstībai/Par! утвердила предвыборную программу под слоганом Droši kopā!. Вот основные обещания политического объединения:

в течение трех лет заменить газ и нефть иными энергетическими мощностями (ветряки, солнечная энергия, древесина и т.д);

ввести "потолки" цен на отопление, обеспечить поддержку при установке газовых отопительных котлов, помогать людям жилищными пособиями, решать проблему массового утепления жилья;

столпами безопасности Латвии должны стать "сильная гражданская нация", присутствие союзников по НАТО в стране и свободная Украина в единой Европе.

"В сильной нации все учатся в единых школах", говорится в программе. AP! утвержает, что "наши" — все, кто уважает Сатверсме и отстаивает свободу, все, кто в мире сохраняет принадлежность Латвии и ее культуре. При этом латышский язык нужно развивать, используя современные цифровые технологии.

Высшее образование должно быть бесплатным для тех, кто хорошо сдает экзамены, стипендии выплачиваться по социальной необходимости. Вузы Латвии нужно открыть для иностранных профессоров и студентов.

Латвия — это не только Рига. Отдельно подчеркивается приоритетная поддержка Латгалии.

В программе не содержится прямое обещание обеспечить принятие законопроекта о гражданском партнерстве, который решит проблемы ЛГБТ-пар. Напомним, что AP! — один из главных лоббистов такого законопроекта в 13-м Сейме. Однако есть фраза — "законом должны быть защищены все семьи". Напомним, что AP! — Также в программе говорится о том, что социальная поддержка семей с одним родителем, одиноких пожилых людей и детей должна быть более целенаправленной.

Обещают и дальнейшую дигитализацию всей страны: чтобы электронно можно было покупать билеты на проезд в общественном транспорте, голосовать, участвовать в общественной жизни.

Каковы шансы?

Сейчас Attīstībai/Par! представлено в парламенте 13 депутатами. На выборах в нынешний 13-й Сейм за АР! проголосовали 12,04% избирателей.

В июле за политическое объединение Attīstībai/Par! были готовы, по данным опроса SKDS, 5,7% респондентов (в июне — 6,6%). Это четвертое место в политическом топе вслед за правящими "Новым Единством" и Национальным объединением, оппозиционным "Согласием".

Последний крупный успех АР! — первое место на выборах в Рижскую думу в кооперации с партией "Прогрессивные". Тогда за тройственный союз проголосовали 26,14%. Однако на выборы в 14-й Сейм "Прогрессивные" подают отдельный от Attīstībai/Par! список кандидатов в депутаты.

Здесь можно ознакомиться с полной версией списков кандидатов в депутаты Сейма и программой объединения AP!