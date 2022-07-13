Единые нация и школы, права ЛГБТ и энергонезависимость. Attīstībai/Par! подало списки кандидатов в депутаты Сейма

Коалиционное объединение Attīstībai/Par! стало первой политической силой, подавшей в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) списки кандидатов в депутаты 14-го Сейма.
Кто локомотивы?
Список Attīstībai/Par! (АР!) в Риге возглавит экс-министр внутренних дел Мария Голубева, ушедшая в отставку под давлением Национального объединения после событий у памятника в Пардаугаве 10 июня. В столичном списке — министр здравоохранения Даниэль Павлютс, депутат Сейма Вита Анда Терауда.
Список в Видземе возглавит министр обороны Артис Пабрикс, недавно выступивший с инициативой вернуть обязательный военный призыв. По Видземскому избирательному округу будут баллотироваться супруга бывшего президента Эстонии, эксперт в области кибербезопасности Иева Ильвеса и глава Комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам Андрис Скриде.
Лидеры списка в Курземе — новый глава МВД Кристапс Эклонс, депутат Лиепайской думы Даце Блуке и эксперт в сфере медиа Айнарс Димантс.
По Земгале баллотируются глава Министерства окружающей среды и регионального развития (VARAM) Артурс Томс Плешс, депутат парламента Вячеслав Домбровский, избранный в 13-й Сейм от "Согласия" и позже исключенный из партии, а также депутат Рижской думы Анете Екабсоне-Жогота.
В Латгалии список возглавит бывший глава VARAM Юрис Пуце, который войдет в политическую историю Латвии, как министр, снявший с должности экс-мэра Риги Нила Ушакова ("Согласие") и инициировавший роспуск Рижской думы прежнего созыва. В тройке лидеров по Латгалии — бывший мэр Даугавпилс Янис Лачплесис и депутат Сейма Янина Курсите.
Что обещают?
9 июля Attīstībai/Par! утвердила предвыборную программу под слоганом Droši kopā!. Вот основные обещания политического объединения:
- в течение трех лет заменить газ и нефть иными энергетическими мощностями (ветряки, солнечная энергия, древесина и т.д);
- ввести "потолки" цен на отопление, обеспечить поддержку при установке газовых отопительных котлов, помогать людям жилищными пособиями, решать проблему массового утепления жилья;
- столпами безопасности Латвии должны стать "сильная гражданская нация", присутствие союзников по НАТО в стране и свободная Украина в единой Европе.
- "В сильной нации все учатся в единых школах", говорится в программе. AP! утвержает, что "наши" — все, кто уважает Сатверсме и отстаивает свободу, все, кто в мире сохраняет принадлежность Латвии и ее культуре. При этом латышский язык нужно развивать, используя современные цифровые технологии.
- Высшее образование должно быть бесплатным для тех, кто хорошо сдает экзамены, стипендии выплачиваться по социальной необходимости. Вузы Латвии нужно открыть для иностранных профессоров и студентов.
- Латвия — это не только Рига. Отдельно подчеркивается приоритетная поддержка Латгалии.
- В программе не содержится прямое обещание обеспечить принятие законопроекта о гражданском партнерстве, который решит проблемы ЛГБТ-пар. Напомним, что AP! — один из главных лоббистов такого законопроекта в 13-м Сейме. Однако есть фраза — "законом должны быть защищены все семьи". Напомним, что AP! — Также в программе говорится о том, что социальная поддержка семей с одним родителем, одиноких пожилых людей и детей должна быть более целенаправленной.
- Обещают и дальнейшую дигитализацию всей страны: чтобы электронно можно было покупать билеты на проезд в общественном транспорте, голосовать, участвовать в общественной жизни.
Каковы шансы?
Сейчас Attīstībai/Par! представлено в парламенте 13 депутатами. На выборах в нынешний 13-й Сейм за АР! проголосовали 12,04% избирателей.
В июле за политическое объединение Attīstībai/Par! были готовы, по данным опроса SKDS, 5,7% респондентов (в июне — 6,6%). Это четвертое место в политическом топе вслед за правящими "Новым Единством" и Национальным объединением, оппозиционным "Согласием".
Последний крупный успех АР! — первое место на выборах в Рижскую думу в кооперации с партией "Прогрессивные". Тогда за тройственный союз проголосовали 26,14%. Однако на выборы в 14-й Сейм "Прогрессивные" подают отдельный от Attīstībai/Par! список кандидатов в депутаты.
Здесь можно ознакомиться с полной версией списков кандидатов в депутаты Сейма и программой объединения AP!