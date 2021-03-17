ЕК утвердила выделение Латвией 3 млн евро на поддержку сферы культуры
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Европейская комиссия утвердила латвийский инструмент поддержки в размере 3 млн евро для помощи предприятиям в затронутой пандемией сфере культуры, сообщили в представительстве Еврокомиссии в Латвии.

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Целью этой поддержки является сокращение внезапного недостатка оборотных средств, с которым латвийские предприятия сферы культуры столкнулись из-за ограничений на проведение мероприятий.

Поддержка будет предоставлена в виде прямых грантов. На нее смогут претендовать предприятия, работающие в сфере искусства и развлечений, а также библиотеки и музеи. На эти средства будут компенсированы расходы предприятий с 1 января по 30 июня этого года, в том числе плата за аренду помещений, а также за коммунальные услуги, интернет и связь. Возможна также компенсация затрат на зарплаты и связанные с ними налоги.

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LETA

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LETA
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