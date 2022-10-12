Эклонс: граждане России чаще уезжают из Латвии, чем въезжают в страну

Из Латвии уезжает больше россиян, чем въезжает в страну, заявил в интервью Латвийскому телевидению (LTV) министр внутренних дел Кристапс Эклонс. Об этом пишет LSM.lv.

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В СМИ регулярно звучит информация об отказе во въезде или выдворении россиян из Эстонии, которые, по мнению, эстонских служб внутренних дел представляют угрозу национальной безопасности. Так, Эстония аннулировала вид на жительство гражданина России, который этим летом прославился в соцсетях своим оскорбительным поведением по отношению к беженцам из Украины, а теперь соседняя страна собирается выслать митрополита Эстонской православной церкви Московского патриархата Евгения.

В Латвии такие объявления звучат гораздо реже, но, по словам министра внутренних дел Эклонса, работа идет так же активно или даже активнее, чем у соседей.

В ведомстве заявили, что с 19 сентября во въезде в Латвию отказано 226 гражданам России.

"Службы действительно очень тщательно выполняют свои обязанности и очень внимательно изучают документы и личности въехавших людей", — сказал Эклонс.

Министр также подчеркнул, что российские граждане чаще уезжают из Латвии, чем въезжают. С 19 сентября в Латвию въехало 6043 россиянина, выехало 6298 человек.

С начала войны министр внутренних дел по рекомендации Службы государственной безопасности (СГБ) включил в так называемый "черный список" 106 иностранцев (из них 48 представителей России). Информация в распоряжении СГБ указывала на возможную причастность этих лиц к получению разведывательной информации или оказанию поддержки для достижения внешнеполитических интересов России.

Среди занесенных в черный список иностранцев есть лица, которые выразили поддержку военной агрессии России против Украины.

Если человек на момент принятия решения находится на территории Латвии, его депортируют.

"Именно задачей Госпогранохраны является розыск этого человека и выдворение его из страны. (..) На сегодняшний день у меня нет информации о том, что кто-то не найден или что запланированные действия не реализованы", — добавил министр.

С начала войны России против Украины СГБ и другие службы уделяют повышенное внимание не только въезжающим, но и тем иностранцам, которые жили здесь до войны. В свою очередь, если говорить о россиянах, с начала года вид на жительство в Латвии аннулирован у 1361 гражданина России.