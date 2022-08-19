Эклонс: серьезно готовимся, чтобы не допустить беспорядков при сносе памятника в Пардаугаве

Правоохранительные органы, спецслужбы и Рижское самоуправление в тесном сотрудничестве готовятся к тому, чтобы не допустить беспорядков, связанных с демонтажем памятника в парке Победы в Риге, заявил министр внутренних дел Кристапс Эклонс (AP!) в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3.

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Министр сказал, что в эстонском городе Нарва не было крупных протестов, когда демонтировали памятники с советской символикой, но в то же время Эклонс признал, что памятник в Латвии больше и имеет более сложную историю.

"Это именно то, к чему мы готовимся, именно к этому готовятся все службы безопасности и самоуправление Риги, и мы также готовим всевозможные сценарии в тесном сотрудничестве, и мы обязательно будем готовы действовать, принимать решения, чтобы потенциальные беспорядки не вызвали еще большего ажиотажа", — сказал Эклонс.

На вопрос, должна ли полиция на разных уровнях пересматривать инструкции о том, как адекватно реагировать в ситуациях, когда восхваляется российское вторжение в Украину, наносятся оскорбления сторонникам Украины или совершаются любые другие подобные преступления на почве ненависти, Эклонс ответил, что очень важно реагировать правильно, но такие случаи очень редки.

"Эти случаи можно буквально пересчитать по пальцам одной руки, но обычно о них говорят так громко, что сразу кажется, что это какая-то мегаобщая проблема. (..) Просто все эти дела настолько чувствительны, что таких [случаев], о которых вы не знаете, просто не существует", — сказал министр.

Дата сноса монумента в парке Победы по-прежнему неизвестна. Согласно закону, памятник должен быть демонтирован до 15 ноября этого года.

22 августа в 19.00 Союз русских Латвии намерен провести на площадке за памятником акцию против снова монумента. Сейчас спецслужбы оценивают мероприятие, пока согласование организаторами не получено.