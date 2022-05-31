Эклонс: возможно, придется закрыть некоторые пожарные посты

Не исключено, что из-за нехватки кадров придется закрыть некоторые пожарные посты, признал в передаче Viens pret vienu на Латвийском телевидении новый министр внутренних дел Кристапс Эклонс.

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По его словам, каждая служба должна пройти какой-то период эволюции, и Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD), заместителем руководителя которой ранее был Эклонс, ждала дополнительных финансов и кадров в надежде, что ситуация улучшится.

"Мы готовы на многое во имя идеи. А мы ходим по лезвию ножа, поскольку двое не могут ехать на пожар", так прокомментировал ситуацию Эклонс, пояснив, что на некоторых постах VUGD дежурят только два сотрудника.

Он признал, что такая ситуация длится до полугода во многих структурных подразделениях. "Это очень плохо, но пожарная служба поставлена в такую ситуацию", — сказал бывший сотрудник VUGD.

Однако "есть вещи, которые не могут продолжаться" и, учитывая, что надежды на дополнительное финансирование не оправдались, планируется подписать следующий указ: ни одно структурное подразделение не начинает работу, пока там нет как минимум трех сотрудников, сообщил Эклонс. "Это прежде всего для безопасности самих спасателей", — добавил министр.

Он допускает, что в этом году решение не будет найдено, поэтому придется закрыть некоторые посты. По словам Эклонса, это возможно и на короткий срок — на несколько часов или на один день.

"Такие прецеденты уже были, в этом нет ничего нового, мы просто это не афишируем", — сказал политик.

Эклонс заявил, что VUGD пересекла ту черту, когда нужно что-то кардинально менять.