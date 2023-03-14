Экоактивисты оставили работников Оперы без парковки

Работники Латвийской Национальной оперы остались без места, где можно оставить машину. Экоактивисты обратили внимание на то, что территория возле Городского канала вовсе не принадлежит Опере. Теперь работники театра вынуждены искать другую парковку и надеются, что дума найдёт решение, сообщает rus.lsm.lv.

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Место, которое стало яблоком раздора между работниками Национальной оперы и рижскими городскими активистами — участок территории между зданием самого театра и каналом. Работники оперы используют эту территорию как стоянку для машин. Активисты же говорят, что это портит внешний вид набережной канала.

"В Риге в центральной части города не так-то много парков, один из них — вдоль Городского канала, и если набережная канала запаркована машинами, то это как бы не то что только портит внешний вид, но и саму идею, что это парк! Это как бы становится парковкой с деревьями на берегу канала", — заявил Илмар Миллерс, член правления Rīgas centra attīstības biedrība.

В Обществе развития центра Риги подчеркивают - по закону эта территория не принадлежит Национальной опере и не является парковкой.

В Рижской думе подтвердили: территория действительно является собственностью департамента жилья и окружающей среды. Поэтому работники оперы на прошлой неделе получили соответствующее письмо с просьбой не оставлять здесь машины. И немало этому удивились, говорит солистка театра Юлис Васильева: "Здесь всегда подъезжают машины для разгрузки товаров каких-то, тяжелых вещей, декораций и т.д. То есть сюда даже фуры приезжают — поэтому никто из нас никогда не знал, что мы вообще-то тут ничего и не можем! На самом деле, всегда, сюда подъезжая утром, днем, вечером — видим, что это не то место, где есть очень много пешеходов, вряд ли кто-то особо им пользуется, потому что гуляющие обычно идут по той стороне канала, там красивая дорожка и хороший вид."

Запрет на парковку стал острой проблемой для многих артистов. Причин несколько: некоторые живут не в столице, а в других городах, и отказаться от машины просто не могут, да и общественный транспорт так поздно не ходит. Артисты надеются, что правление Национальной оперы и Рижская дума смогут договориться.