Экс-глава канцелярии Сейма: спикер Мурниеце подтасовала факты, чтобы против меня начали уголовное дело

Бывший руководитель канцелярии Сейма Марис Стейнс, уголовное дело о возможной халатности которого Генеральная прокуратура передала в суд, в ответ обвиняет нынешнего спикера Сейма Инару Мурниеце (Нацблок) в подтасовке фактов, проведенной с целью начать против него уголовный процесс.

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Согласно обвинению, Стейнс и бывший исполнительный директор парламента Валдис Зиемелис халатно исполняли свои обязанности, в результате чего строительные работы по перепланировке помещений Сейма выполняли коммерсанты без сертификата индустриальной безопасности. Утверждается, что из-за их действий под угрозой оказались не только интересы государства, но и был нанесен ущерб размером в 251 847 евро.

При этом адвокат подсудимого приводит цитаты Стейнса, который утверждает, что на самом деле президиум Сейма еще в середине 2014 года убрал из списка сфер ответственности канцелярии вопросы, связанные с безопасностью. В свою очередь, решение о перепланировке помещений для нужд Комиссии по нацбезопасности было принято после этого, в октябре 2014-го, причем на закрытом заседании, с которого Стейнса выгнали. Впоследствии ему так и не дали ознакомиться с принятым решением, поясняет бывший чиновник Сейма.

Зная все это, спикер Инара Мурниеце предоставила спецслужбам искаженную информацию о данном случае, утверждает Стейнс. Он также обратил внимание, что в тексте обвинения ему одновременно вменяют и то, что он "не ознакомился с секретным постановлением", и то, что он "издал неверное распоряжение с целью выполнить то самое постановление".

Стейнс и Зиемелис предстанут перед судом 18 сентября в 10:30. Процесс будет проходить в закрытом режиме.

Информация об уголовном процессе появилась в 2017 году, о нем депутатам рассказал генеральный прокурор Эрикс Калнмейерс. Дело было возбуждено из-за того, что было невозможно аккредитовать помещения комиссии, так как в них невозможно обеспечить защиту государственной тайны.