Экс-глава Минздрава: доверить Covid-вакцинацию отдельному бюро было ошибкой

После кризиса достаточно просто говорить о том, что, возможно, стоило бы сделать по-другому — так врач, бывшая министр здравоохранения Ингрида Цирцене в эфире программы "Открытый вопрос" на ЛР-4 прокомментировала возможны ошибки, допущенные латвийскими властями во время пандемии Covid-19.

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При этом Цирцене все же указала на пункты, требующие коррекции, сообщает Rus.LSM.

Во-первых, по мнению Цирцене, работать над планом действий следовало уже в момент, когда появились первые случаи заболевания. Поскольку лето 2020 года в Латвии — по сравнению с другими странами — было достаточно спокойным, допустила Цирцене, могло казаться, что спокойно будет и дальше — хотя в этот момент надо было разрабатывать стратегию.

"Вторая большая ошибка, мне кажется, была отдать вакцинацию Бюро вакцинации. Там люди вообще не были связаны с понятием, как процесс лечения — в том числе вакцинации — происходит в нашей стране. Если бы они начали отсчет с другой стороны — с того, что самое главное — это семейный врач и муниципалитеты… Они очень хорошо знают своих людей. Каждый семейный врач знает своих пациентов, особенно пожилых людей и хронических больных. У них есть и телефоны", — отметила она.

По мнению Цирцене, между 1-й и 2-й волной могли разработать план, как обучить и подготовить персонал к возможному кризису. Она подчеркнула, что в Латвии — по сравнению с другими странами — привито не так много людей, прежде всего пожилых, а это один из самых важных моментов для борьбы с ковидом.