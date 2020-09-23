Экс-мэр Риги Буров претендует на работу сразу в трех комитетах

Бывший мэр столицы Олег Буров ("Честь служить Риге") будет претендовать на работу в трех комитетах Рижской думы нового созыва - Комитете по финансовым и административным делам, Комитете городского имущества и Комитете по образованию, культуре и спорту. Об этом сообщает LETA.

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Еще один представитель ЧСР Юрис Раздевич планирует получить должности в Комитете по финансовым и административным делам и Комитете сообщения и транспорта. Стартовавший от списка ЧСР Яков Рафальсон также хочет работать в Комитете сообщения и транспорта. В свою очередь, Дайнис Турлайс нацелился на Комитет городского развития и Комитет по безопасности, порядку и предотвращению коррупции. Айнар Баштикс - в Комитете по жилью и окружающей среде и Комитете по социальным вопросам.

По итогам прошедших в конце августа выборов ЧСР получила пять мандатов в Рижской думе и будет работать в оппозиции.