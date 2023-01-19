Экс-министр: eID карта в качестве обязательного документа — не целесообразно, не логично и не "зелено"

Делать eID-карту обязательным документом удостоверения личности для того, чтобы пользоваться электронной подписью, это слишком. Для электронной подписи можно использовать мобильное приложение eParaksts mobile. Такое мнение в эфире TV24 высказал политик, бывший министр экономики, член партии "Латвия на первом месте" Ральф Немиро, пишет Latvijas avīze.

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Также он не понимает, почему людей гоняют по отделениям Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) за документами. Например, в Великобритании и других странах эти документы отправляются по почте.

По словам политика, обязательство иметь паспорт и eID-карту нецелесообразно. Особенно тем, кто хочет выехать за пределы стран ЕС, все равно придется оформить паспорт. Следовательно, должен был остаться только тот или иной документ.

Немиро заявляет, что этот вопрос обсуждался в Сейме, учитывая сумасшедшие очереди на получение документов.

Например, его знакомым из Риги пришлось ехать оформлять документы в Алуксне, потому что только там была доступна ближайшая запись. Это значит, что человек должен посвятить этому целый день — съездить в Алуксне, сфотографироваться и вернуться. Еще один день должен быть потрачен на получение документа.

"Это не целесообразно, это не логично, это не "зелено". Нужно было оптимизировать процесс и заставить выбирать", — считает он.

Как сообщалось, Сейм уже несколько лет назад принял решение ввести положение, согласно которому eID-карта будет обязательным документом для всех граждан и неграждан Латвии, достигших 15-летнего возраста, а паспорт будет использоваться в качестве документа по выбору или проездного документа в страны, где eID-карта не признается.

Ожидается, что этот порядок вступит в силу с 1 мая, поэтому тем жителям, у которых еще нет этого документа, предлагается вовремя оформить eID-карту.