Экс-министр экономики не согласился на должность парламентского секретаря министерства
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Бывший министр экономики и депутат Сейма Янис Витенбергс (“Национальное объединение”) отказался от предложения стать парламентским секретарем Министерства экономики. Информацию агентству LETA подтвердил сам депутат.

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По словам Витенбергса, его отказ связан с желанием сфокусироваться на работе в Сейме.

В офисе новой министра экономики Илзе Индриксоне сообщили, что вопрос о должности парламентского секретаря остается открытым.

Уже сообщалось, что бывшая парламентский секретарь Министерства экономики Илзе Индриксоне на прошлой неделе вступила в должность министра экономики.

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