Экс-министр экономики не согласился на должность парламентского секретаря министерства

Бывший министр экономики и депутат Сейма Янис Витенбергс (“Национальное объединение”) отказался от предложения стать парламентским секретарем Министерства экономики. Информацию агентству LETA подтвердил сам депутат.
По словам Витенбергса, его отказ связан с желанием сфокусироваться на работе в Сейме.
В офисе новой министра экономики Илзе Индриксоне сообщили, что вопрос о должности парламентского секретаря остается открытым.
Уже сообщалось, что бывшая парламентский секретарь Министерства экономики Илзе Индриксоне на прошлой неделе вступила в должность министра экономики.