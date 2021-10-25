Экс-министр образования Карлис Шадурскис стал депутатом Сейма
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Сейм в понедельник, 25 октября, утвердил депутатский мандат бывшего министра образования и депутата Рижской думы Карлиса Шадурскиса ("Новое Единство").

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Так как 14 октября ушел из жизни депутат Сейма, многолетний дипломат и политик Ояр Эрик Калниньш ("Новое Единство"), его мандат был передан Шадурскису.

В прошлом году на внеочередных выборах в Рижскую думу Шадурскис был избран по списку "Нового Единства". Принимая мандат депутата Сейма, он сложил мандат депутата Рижской думы.

Ранее Шадурскис был депутатом в 8-м, 9-м, 10-м и 12-м Сейме, депутатом Европарламента, а также министром образования и науки.

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"Новое Единство" Европарламент Карлис Шадурскис Сейм Сейма
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