Экс-министры Петравича и Немиро вступили в партию Шлесерса

Депутаты Сейма — экс-министр экономики Ральф Немиро и экс-министр благосостояния Рамона Петравича — вступили в партию "Латвия на первом месте" Айнара Шлесерса, сообщила представитель политической силы Лига Крапане.

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Сегодня проходит конгресс партии "Латвия на первом месте". Еще до конгресса Петравича подтвердила, что присоединились к этой политической силе. Оба политика были избраны в Сейма от фактически развалившейся партии KPV.LV.

Петравича пояснила LETA, что решила присоединиться к "Латвия на первом месте", поскольку собралась хорошая команда с близкими идеями — например, защищающая семейные ценности.

В свою очередь вечером в пятницу Ральф Немиро подтвердил агентству LETA, что в течение недели намерен принять решение продолжать ли после истечения срока полномочий 13-го Сейма политическую деятельности, и если да — то к какой партии присоединиться. В субботу он подтвердил, что присоединился к партии.

Немиро признал, что вместе с Петравичей получил от Айнара Шлесерса предложение о вступлении в партию "Латвия на первом месте". Депутат сообщил, что его и Петравичу приглашали — как бывших министров — и в другие партии.

Предполагается, что Рамона Петравича станет кандидатов от партии Шлесерса на пост министра благосостояния, а Ральф Немиро — кандидатом на пост министра окружающей среды и регионального развития.

Напомним, что вскоре после военного вторжения России в Украину из партии "Латвия на первом месте", напротив, были исключены независимые депутаты Сейма Юлия Степаненко и Любовь Швецова, избранный в 13-й Сейм по списку "Согласия". Причиной стало то, что депутаты не захотели присоединиться к партийному осуждению российской агрессии.

По данным апрельского опроса SKDS, за партию "Латвия на первом месте" готовы проголосовать 3% респондентов.