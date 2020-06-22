Экс-политик Лоскутов теперь занимается финансовой разведкой
Foto: F64

Бывший депутат Сейма и первый начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Алексей Лоскутов с осени 2019 года руководит одним из отделов Службы финансовой разведки (FID). Эту информацию агентству LETA подтвердили в FID.

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В сферу ответственности Лоскутова входит обеспечение сотрудничества с правоохранительными органами, структурами государственной безопасности и субъектами закона о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем (например, кредитными и финансовыми учреждениями).

Лоскутов не попал в состав 13-го Сейма на выборах (избирался от "Нового Единства"). В январе 2019 года он заменил Кришьяниса Карьньша на посту депутата Европарламента, однако в мае не был переизбран в ЕП. Лоскутов руководил KNAB с 2004 по 2008 год.

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rus.DELFI.lv

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