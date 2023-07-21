Бывший посол Латвии в России Марис Риекстиньш станет следующим послом Латвии в постоянном представительстве в НАТО. Это следует из официальной повестки дня президента Латвии на следующей неделе.

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Риекстиньш занимал должность посла Латвии в России с 2017 по 2023 годы. 24 февраля, в годовщину вторжения РФ на территорию Украины, Латвия приняла решение понизить уровень дипломатического представительства в России и отозвала своего посла.

По возвращении в Латвию Риекстиньш был послом специальных задач Министерства иностранных дел.

Риекстиньш заменит бывшего посла Латвии в НАТО Эдгара Скую, который представлял Латвию в организации с 2019 года.