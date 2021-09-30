Экс-президент Затлерс заболел коронавирусом
Foto: DELFI

Бывший президент Латвии на этой неделе заболел Covid-19, сообщает журнал Ir. Валдис Затлерс подтвердил, что после получения положительного теста находится дома на карантине и уже чувствует себя хорошо, однако хочет предупредить общество о рисках заболевания.

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Этой весной бывший президент стал "амбассадором вакцинации" вместе с другими государственными лидерами, публично привившись вакциной Astra Zeneca.

"Получилось снова стать амбассадором. Это заболевание — сигнал о том, что через пять месяцев иммунитет у людей в возрасте падает, и нельзя затягивать с третьей вакциной. В моем случает третья доза досталась от природы", — рассказал Затлерс.

Как известно, вторую дозу вакцины бывший президент получил 7 мая.

"Мы и раньше знали, что иммунитет будет держаться только некоторое время, и что 65 лет — это тот рубеж, после которого нужна дополнительная прививка", — говорит Затлерс, призывая правительство и вакцинированных жителей не затягивать с решением.

Ранее сообщалось, что за прошлые сутки в Латвии было выявлено 1208 новых случаев Covid-19 и получены сообщения о смерти 11 пациентов с коронавирусом.

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