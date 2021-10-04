Эксперимент LTV: выяснилось, в какой из стран Балтии самые дешевые продукты

В какой из стран Балтии самое дешевое молоко? Журналисты Латвийского телевидения решили выяснить, где же дешевле делать покупки в продуктовых магазинах: для сравнения цен сотрудники LTV закупились в супермаркете Rimi в латвийской Елгаве, литовском Паневежисе и эстонском Пярну, пишет Rus.Lsm.lv.

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Журналисты сравнивали цены на белый хлеб, молоко, яйца, картофель, масло, свинину, куриное мясо, муку и пакеты. Выяснилось, что дешевле всего белый хлеб стоит в Латвии — его цена составляет 19 центов. В Эстонии 300-граммовый батон хлеба стоит 39 центов.

Молоко дешевле всего оказалось в Эстонии — там оно стоит всего лишь 74 центра. В Литве литр молока можно купить за 99 центов, а дороже всего молоко стоит в Латвии — 1,22 евро.

Между тем самые дешевые яйца можно купить в Литве, заплатив 79 центов за упаковку. В Латвии они стоят 1,09 евро, а в Эстонии — 1,29 евро.

Журналисты LTV выяснили, что в Латвии продается самый дорогой картофель, но со скидкой он стоил столько же, сколько и в Литве — 59 центов за кг. В Эстонии картофель обошелся дешевле — всего в 45 центов за кг.

Рапсовое масло в Литве стоит 1,19 евро, в Эстонии оно обойдется в 1,49 евро, а больше всего покупатель заплатит за него в Латвии — 1,75 евро.

Самая дешевая мука продается в Эстонии — 0,58 центов за кг. В Литве килограмм муки обойдется в 79 центов, а в Латвии его можно купить за 74 центра.

В свою очередь самые дешевые пакеты продаются в Латвии — один пакет можно купить за 16 центов. В Литве пакет стоит 20 центов, а в Эстонии — 24 цента.

В результате выяснилось, что самые дорогие продукты продаются в литовском Паневежисе, а самые дешевые — в эстонском Пярну.