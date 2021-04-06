Эксперимент с живой очередью на вакцинацию будет реализован в рамках приоритетных групп

Эксперимент с живой очередью в центрах вакцинации будет проводиться в рамках приоритетных групп, вакцинация которых уже началась, сообщила советник по связям министра здравоохранения Даниэля Павлютса Ласма Биндере.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Когда именно начнется эксперимент, пока не решено.

Как сообщила Биндере, выбор людей из приоритетных групп связан с тем, что пока в Латвии вакцинировано относительно небольшое количество людей из групп риска.

Это произошло потому, что в прошлом году было заказано меньше вакцин, чем предлагалось, что позволило Литве и Эстонии обойти Латвию по темпам вакцинации и вакцинировать больше людей с высоким риском заболевания.

По словам Биндере, этот просчет можно исправить, поскольку на уровне ЕС достигнуто соглашение о том, что Латвия дополнительно получит 406 283 вакцины "BioNTech/Pfizer" во втором квартале года.