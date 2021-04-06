Эксперимент с живой очередью на вакцинацию будет реализован в рамках приоритетных групп
Foto: LETA

Эксперимент с живой очередью в центрах вакцинации будет проводиться в рамках приоритетных групп, вакцинация которых уже началась, сообщила советник по связям министра здравоохранения Даниэля Павлютса Ласма Биндере.

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Когда именно начнется эксперимент, пока не решено.

Как сообщила Биндере, выбор людей из приоритетных групп связан с тем, что пока в Латвии вакцинировано относительно небольшое количество людей из групп риска.

Это произошло потому, что в прошлом году было заказано меньше вакцин, чем предлагалось, что позволило Литве и Эстонии обойти Латвию по темпам вакцинации и вакцинировать больше людей с высоким риском заболевания.

По словам Биндере, этот просчет можно исправить, поскольку на уровне ЕС достигнуто соглашение о том, что Латвия дополнительно получит 406 283 вакцины "BioNTech/Pfizer" во втором квартале года.

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LETA

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LETA

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Вакцинация Даниэл Павлютс
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