Эксперт: большая часть общества не понимает, когда их дискриминируют

Большая часть латвийского общества не понимает ситуаций, в которых они подвергаются дискриминации. Об этом заявила на Форцме директор Фонда общественной интеграции Зайга Пуце.

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Пуце отметила, что многие люди не чувствуют необходимости вмешиваться, когда видят, что в их присутствии дискриминируют других людей. Это как раз указывает на то, что необходимо продолжать работу по вовлечению людей в инклюзивную сферу.

По мнению главы Фонда общественной интеграции (ФОИ), инклюзивное общество открыто и ценит каждого члена общества. Важно понимать и смотреть на каждого члена общества как на ценность и заботиться о благополучии каждого члена общества.

В ходе дискуссий на Форуме Пуце также объяснила, что в управлении многообразием важно не только принимать и включать людей, которые отличаются от других, но и помогать остальным членам коллектива привыкать к этому человеку в рабочей среде. Коллективная сплоченность не формируется сама по себе, ею нужно управлять.

Директор ФОИ указала, что, в то время, когда не хватает рабочих рук, неправильно продолжать жить предубеждениями и думать, что определенная часть людей не нужна. Так обстоит дело, например, с цыганами, которых до сих пор отталкивают из общества.