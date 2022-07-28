Эксперт: большинство инфицированных гепатитом C латвийцев не знают, что заражены

В Латвии серьезная проблема в распространении гепатита C заключается в том, что многие люди даже не знают о своей болезни. Об этом в интервью Латвийскому радио сообщила член правления Латвийской ассоциации инфектологов, гепатологов и специалистов по ВИЧ/СПИД, руководитель Отделения гастроэнтерологии Рижской Восточной клинической университетской больницы, ассоциированный профессор Индра Зелтиня, пишет LSM.lv.

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"Гепатит C в Латвии достаточно серьезная проблема, как и во всем мире, но самое серьезное заключается в том, что большинство людей, живуших с гепатитом C, даже не знают об этом. Согласно исследованиям, примерно 4% латвийцев могут быть инфицированы. К сожалению, большинство из них не знает об этом", — заявила Зелтиня.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ликвидировать гепатит С можно за счет максимального расширения тестирования населения.

"Соответственно, чем больше людей узнают об этой инфекции, тем больше у нас надежд на достижение цели ВОЗ по полному избавлению от этого вируса к 2030 году", — пояснила профессор, отметив, что наличие эффективных препаратов для лечения гепатита С дает такую надежду.

По ее словам, анализы на гепатит C сравнительно дешевы, а по некоторым позициям доступны бесплатно. Если инфекция своевременно обнаружена, доступность лечения в Латвии достаточно хорошая, указала Зелтиня.

Она добавила, что каждому человеку необходимо раз в год сдавать анализы у семейного врача.

Зелтиня подчеркнула, что было бы очень хорошо, если бы семейным врачам выделялось финансирование на тестирование на гепатит C в рамках ежегодного скрининга.