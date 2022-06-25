Эксперт: большинство русскоязычных избирателей апатичны в политике

Поправки к Закону о предвыборной агитации, которые предусматривают, что государственное финансирование будет доступно только для тех форм предвыборной агитации, которые проводятся на латышском языке, не пойдут на пользу сплоченности общества и возможности для партий обращаться к разным сегментам электората. Об этом сказала агентству LETA директор общественного политического движения Providus и научный сотрудник Ивета Кажока.

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По мнению исследователя, "русскоязычные избиратели в Латвии в большинстве своем апатичны в политике, которая от таких ограничений только усилится, ведь партии не будут пытаться с ними разговаривать через рекламу".

По словам Иветы Кажоки, те партии, которые сделают соразмерное предложение, стандартное для латвийской политики, не будут разговаривать с русскоязычными избирателями, а те, которые более радикальны в своих позициях, попытаются их мобилизовать.

"Это не стимулировало бы русскоязычное население к выходу из "информационного пузыря", в котором оно живет повседневно, и его сильнее формировали бы непарламентские партии, поэтому велика вероятность того, что их позиции радикальнее, чем представленные в Сейме", - полагает эксперт.

Директор Providus отмечает, что партиям, получающим госфинансирование, будет сложно разговаривать с русскоязычным населением Латвии как в административном, так и в финансовом плане. Она добавила, что финансировать партии придется из собственных доходов.

Исследователь также указала на современные тенденции агитации, отметив, что в интернет-среде часто распространяется информация, включающая несколько языков. В качестве примера Кажока упомянула пресс-конференцию с участием нескольких лидеров, где часть информации предоставляется на латышском, а часть - на английском или украинском языке.

По ее мнению, в настоящее время было бы слишком сложно ввести норму о предоставлении государственного финансирования агитации только на латышском языке. Поэтому эксперт не уверена, примет ли Сейм поправки к третьей поправке.

Ранее Сейм во втором чтении поддержал поправку к Закону о предвыборной агитации, которая предусматривает, что государственное финансирование будет доступно только для тех форм предвыборной агитации, которые реализуются на латышском языке.

Выборы в Сейм пройдут осенью этого года.