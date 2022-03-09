Эксперт: есть надежда, что через две-три недели ситуация с Covid-19 будет намного лучше

По прогнозам руководителя кафедры общественного здоровья и эпидемиологии Рижского университета Страдиня Гирта Бругиса, ситуация с распространением Covid-19 значительно улучшится через две-три недели. Об этом он заявил в эфире Spried ar Delfi. Пока все идет по плану: правительство не собирается отменять план снятия "ковидных" ограничений с 1 апреля.

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Заболеваемость снижается, но много смертей



Профессор Гиртс Бругис отметил, что заболеваемость снижается во всех возрастных группах, а среди самых пожилых стабилизировалась и не идет вверх. Если две-три недели назад наблюдалось снижение заболеваемости среди детей подростков, то теперь эта тенденция перешла на другие возрастные группы, что дает повод для оптимизма.

Негативными факторами следует считать то, что, во-первых, несмотря на тенденцию к снижению, в Латвии по-прежнему высокий уровень заболеваемости в масштабах Европы, а, во-вторых, наблюдается высокая смертность от Covid-19.

Профессор Бругис связывает увеличение летальных исходов в последние недели с тем, что сначала болели дети и молодежь, и только затем вирус перекинулся на старшее поколение. Именно сейчас, хотя в целом масштабы инфицирования в обществе медленно снижаются, тяжело болеют пожилые люди, у которых много хронических заболеваний.

По словам парламентского секретаря Министерства здравоохранения Илмара Дуритиса, количество тяжелых случаев Covid-19 сокращается, что приведет и к уменьшению числа смертей. В то же время Дуритис фактически признал, что одним из причин высокой смертности стало многолетнее недофинансирование сферы здравоохранения: это приводило в целом к ухудшению здоровья людей с хроническими заболеваниями, в том числе, онкологическими.

Отмена ограничений с 1 апреля — план в силе



Кабинет министров не собирается отказываться от плана снять многие оставшиеся "ковидные" ограничения с 1 апреля.

По словам Дуритиса, сейчас самые большие дискуссии и споры среди экспертов и политиков ведутся о том, к представителям каких профессий будет сохраняться требование об обязательной вакцинации. Из слов парламентского секретаря Минздрава, следует, что, вероятно, требование будет по-прежнему выдвигаться к работникам сферы медицины и социального ухода. Вторая тема для дискуссий — это возможные требования к изоляции контактных лиц.

Профессор Бругис не стал спекулировать на тему того, снизилась бы заболеваемость более выраженно, если бы с 1 марта не были введены послабления ряда "ковидных" ограничений, что увеличило число контактов в обществе. По мнению Бругиса, сейчас в обществе формируется коллективный иммунитет — причем, это именно результат комбинации прививок и перенесенного заболевания. И Бригис, и Дуритис подчеркнули, что вакцинация — в том числе, бустерная инъекция — не спасали непосредственно от инфицирования, но все же, что подтверждает статистика, уберегли многих жителей от тяжелого течения болезни, а систему здравоохранения от перегрузки больниц.

Говоря о дальнейшей отмене ограничений, Бругис подчеркнул, что, когда власть отменит ограничения, большее значение будет иметь индивидуальная ответственность каждого жителя, а также, что важно, каждого работодателя. Решения не подвергать риску заболевания близких должны будут приниматься добровольно и на индивидуальном уровне, а не путем запрета сверху.

Украинский фактор



"В средние века эпидемии и войны всегда шли рядом", — сказал Гиртс Бругис, говоря об украинских беженцев. По словам профессора, беженцы в условиях эпидемии — это всегда повышенный фактор риска, это касается и Covid-19. Чрезвычайно важно тестировать прибывающих в Латвию украинцев, чтобы не допустить возникновения вспышки заболевания, не допускать осложнений при заболевании.

Илмар Дуритис сказал, что тестирование беженцев проводится, у прибывающих из Украины есть и возможность вакцинироваться.

Пока в распоряжении Министерства здравоохранения нет точной информации о том, сколько беженцев из Украины готовы работать медиками в Латвии.

Полную версию программы Spried ar Delfi можно посмотреть здесь.