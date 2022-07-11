Эксперт: из-за введения обязательной военной службы Латвия может потерять граждан, живущих за рубежом

Если будет реализован план введения обязательной военной службы, то это создаст риск потери государством граждан, проживающих за границей. Многие из них, пытаясь избежать военной службы, откажутся от гражданства Латвии, предположил в интервью Латвийскому радио эксперт по обороне, бывший командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Гайдис Андрей Зейботс.

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Экс-главнокомандующий положительно оценил то, что вопрос о необходимости прохождения обязательной военной службы в условиях, когда Россия вторглась в Украину, актуализирован. Однако при этом Зейботс подчеркнул, что реализация описанного министром обороны плана не повысит обороноспособность государства в данный момент, а обеспечит долгосрочные резервы обороны.

Однако предлагаемая форма исполнения военного долга могла бы оказать существенную поддержку гражданским службам, считает эксперт. "Сейчас, во время войны в Украине, мы видим, насколько важна Государственная пожарно-спасательная служба, какая нагрузка у медицинской службы, и в этом случае можно было бы говорить о гражданской службе именно в этих структурах", — пояснил бывший командир НВС.

Зейботс подчеркнул, что в сейчас в Латвии очень хорошо работает служба Земессардзе, на которую можно и нужно возлагать все упоры и надежды. Напротив, введение и поддержание обязательной воинской повинности было бы очень дорого.

На вопрос, какую пользу могла бы принести Латвии предложенная Министерством обороны обязательная военная служба, эксперт ответил, что он не видит улучшений, но видит риски. Многие граждане Латвии, постоянно проживающие за границей, откажутся от латвийского гражданства, пытаясь избежать этой службы .

Как уже сообщалось, на прошлой неделе Министерство обороны выступило с инициативой постепенного введения обязательной воинской повинности. В течение пяти лет планируется ввести систему, при которой все граждане Латвии 18-25 лет — мужчины в обязательном порядке, а женщины в добровольном — будет проходить воинскую службу.