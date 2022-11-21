Эксперт: кардинальных изменений в боевых действиях в Украине не предвидится

Кардинальных изменений в боевых действиях на территории Украины в ближайшее время не ожидается, такое мнение высказал в интервью ЛТВ командир 1-й Рижской бригады Земессардзе полковник Каспарс Пуданс.

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По мнению полковника, боевые действия России против Украины продолжатся и зимой, но уже в другом темпе и в другом масштабе.

Пуданс отметил, что Россия пытается добиться успеха в развязанной ею войне, осуществляя террор против мирного населения Украины, потому что российская армия не может добиться успеха в прямом бою против вооруженных сил Украины.

После возвращения Херсона под контроль Украины обе стороны стабилизируют свои позиции, но перед зимой у каждой стороны свои цели: Россия напрямую заинтересована в стабилизации оборонительных позиций как возле Херсона, так и на востоке Украины и овосстановлении своих сил, а Украина, по мнению Пуданса, намерена продолжить атаковать в наступлении.

Эксперт подчеркнул, что Украина по-прежнему нуждается в активной помощи со стороны Запада — прежде всего, в противовоздушной обороне, а также и в наступательных вооружениях, в том числе в обеспечении того, чтобы не прекращались поставки боеприпасов к вооружениям.