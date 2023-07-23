Эксперт: Латвии стоит подумать о введении дорожного знака "Черная точка"

Количество дорожно-транспортных происшествий в Латвии можно снизить, установив на дорогах дорожный знак "Черная точка", сообщила агентству LETA руководитель отдела комплексного лизинга компании Avis Дайна Кантане.

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Эксперт поясняет, что в 2022 году Латвия была третьей страной в ЕС по количеству людей, погибших в ДТП. Кроме того, видно, что некоторые аварии происходят в одних и тех же местах, которые часто называют "черными точками" дорожного движения. В ряде европейских стран они специально отмечены дорожными знаками, чтобы предупредить автомобилистов. В Латвии такие точки фиксируются, но информацию надо специально искать, к тому же она устаревшая - ей несколько лет.

По мнению Кантане, введение на латвийских дорогах дорожного знака "Черная точка" было бы важным как профилактическим инструментом безопасности дорожного движения, так и для информирования туристов, путешествующих по Латвии на автомобиле, а также местных автомобилистов, которые редко ездят на определенных участках дороги.

Дорожный знак "Черная точка" используется в других странах для обозначения опасности на соответствующем участке дороги, привлекая особое внимание водителей к дороге.

Способ статистического определения "черной точки" различается в разных странах. Например, в Литве таким образом обозначается участок дороги длиной 500 метров, на котором за последние четыре года произошло четыре или более ДТП с травмами или смертельным исходом. В Литве на дорогах государственного значения в настоящее время выявлено 42 "черных точки", на дорогах меньшего значения — 121.

Кантане указывает, что VSIA "Latvijas valsts ceļi" тоже создает карту "черных точек", но последний раз она обновлялась в 2019 году, поэтому некоторые потенциально опасные места, вероятно, туда не включены.

В прошлом году в Латвии зарегистрировано 3381 ДТП, в них погибло 113 человек. В этом году до 3 июля в авариях погибли 63 человека. По количеству смертей в ДТП (78 смертей на миллион жителей) Латвия занимает третье с конца место в целом по ЕС. Хуже ситуация со смертельными авариями на дорогах на душу населения - только в Румынии и Болгарии.

"Эта статистика просто "кричит" о том, что нужно использовать любую возможность для снижения трагической статистики на дорогах", — подчеркивает Кантане.

По ее словам, одно из превентивных решений — четко и точно предупреждать людей о том, что они приближаются к участку движения, где больше шансов попасть в ДТП, что можно сделать с помощью дорожного знака "черная точка".

Глава отдела комплексного лизинга компании Avis подчеркивает, что такая табличка обязательно нужна, тем более, что Латвия — достаточно популярный пункт посещения туристами.

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В Латвии "черными точками" на участке дороги считаются места, где произошло не менее трех ДТП с пострадавшими, либо не менее восьми ДТП вне населенных пунктов, либо не менее десяти ДТП в населенных пунктах. Наибольшее скопление "черных точек" - в окрестностях Риги, о чем свидетельствует и статистика аварий: больше всего их происходит в Риге и Рижском регионе (в 2022 году, соответственно, 3381 и 2136).

Дайна Кантане подчеркивает, что не все проблемы можно решить с помощью информационных знаков: самим автомобилистам тоже важно изменить свою культуру вождения.

Данные лизинговой компании Avis, показывают, что есть определенные места, где аварии происходят чаще. Самые загруженные транспортные развязки в Риге — Мукусалский круг и ротационный круг на мосту Славу.

Кроме того, часть опасных ситуаций вызвана неправильным вождением, агрессивными маневрами, незнанием правил дорожного движения и опасным вождением.

Данные о ДТП за пределами Риги показывают, что наиболее серьезные аварии чаще всего происходят во время безрассудного вождения, нечетких маневров обгона.

По мнению эксперта, также следует обустроить инфраструктуру в Риге и Рижском регионе. Из-за малого количества мостов, неудобных и сложно спланированных перекрестков образуются пробки, водители становятся нетерпеливыми и агрессивными, что провоцирует аварийные ситуации.