Эксперт: На электросамокатах в Риге надо ездить по велодорожкам

Чтобы пешеходы и пользователи микромобильных средств чувствовали бы себя в максимальной безопасности, электрические самокаты в идеале должны перемещаться по велосипедным дорожкам, полагает Райвис Озолиньш, руководитель эстонского оператора электросамокатов "Tuul" в Латвии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Чем более развита велосипедная инфраструктура города, тем легче самокатам вписаться в трафик, убежден эксперт.

"Каждый день мы очень хорошо видим, как горожане выбирают наиболее удобный для них вид транспорта. Если есть желание быстро добраться до нужного места, не зависеть от пробок, не тратить много денег на топливо или выбрать "зеный" стиль жизни, то очень часто люди передвигаются на скутерах и велосипедах. Они должны сливаться с движением так же естественно, как автомобили и пешеходы. Для этого необходимо развивать велосипедную инфраструктуру и внедрять простые, понятные и строго контролируемые правила", — подчеркивает Озолиньш.

Оператора электросамокатов "Tuul" в Латвии призывает пользователей самокатов надевать шлемы и изучать основные принципы безопасного движения с учетом как пешеходов и велосипедистов, так и других участников дорожного движения. Пользователи электросамокатов должны уметь оценивать ситуацию на улице и всегда следить за тем, чтобы их видели, прежде чем маневрировать.

Для более безопасной и правильной парковке электросамокатов на тротуарах регулярно совершенствуется карта парковочных зон. Нельзя заканчивать поездку с "Tuul" в месте, где это может мешать другим, подчеркивают в фирме.

Именно из соображений безопасности услуги эстонского оператора электросамокатов доступны только лицам старше 18 лет. Если выясняется, что гонщик моложе - учетная запись пользователя блокируется, объясняет менеджер компании в Латвии.

"Мы убеждены, что микромобильность является частью устойчивого развития города. Поэтому мы бы хотели поговорить с Рижской думой о том, как совместно найти наилучшие возможные решения для развития инфраструктуры", — подчеркивает Озолиньш.

"Tuul" работает на эстонском рынке более двух лет. В настоящее время компания является одним из крупнейших операторов самокатов, к 2023 году количество управляемых самокатов в Таллинне превысит 3000 штук. Латвия является первым зарубежным рынком "Tuul".