Эксперт назвала самую эффективную вакцину от Covid-19

Уже в конце лета — начале сентября мировые исследования об эффективности вакцин от Covid-19 свидетельствовали о преимуществе прививки Spikevax от Moderna, отметила в разговоре с агентством LETA председатель Государственного совета по иммунизации Даце Завадска.

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"Эта вакцина содержит более высокую дозу антигена, чем, например, Pfizer/BioNTech, которая работает по тому же принципу", — пояснила эксперт.

С другой стороны, в отношении бустерной вакцины или так называемой третьей дозы для жителей, которым они рекомендованы или будут рекомендованы, еще одним дополнительным аргументом в пользу Moderna становится факт, что эффективность двух доз этой вакцины остается стабильной, то есть бустерная доза пока не рекомендуется.

Как уже ранее сообщалось, в качестве первой прививки от Covid-19 рабочая группа по вакцинации Министерства здравоохранения для людей в возрасте с 25 лет приоритетно рекомендует вакцину Moderna.

Как указали в отделе проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения, именно Moderna в настоящее время обеспечивает наилучшую и устойчивую защиту от коронавируса. Об этом свидетельствуют и научные исследования, и показатели эффективности этой вакцины по всему миру, согласно которым данная вакцина создает самый высокий и стойкий иммунный ответ после полного курса вакцинации. Особенно важно обеспечивать такую защиту пожилым людям и другим группам риска.

По словам Уги Думписа, инфекциониста Клинической университетской больницы им. Страдыня, в Латвии вакцина Spikevax, производимая Moderna, доступна в больших количествах, но люди не выбирают ее без объективных обоснований. Единственным поводом для беспокойства в этом случае могут быть молодые люди, которые могут быть подвержены повышенному риску миокардита, поэтому установлен соответствующий возрастной предел.

Рабочая группа рекомендует всем медицинским учреждениям, которые проводят вакцинацию, с пятницы использовать в качестве первой вакцины Moderna, а также Johnson&Johnson (с рекомендацией в течение восьми недель после первой дозы провести дополнительную вакцинацию вакцинами на основе мРНК), а вакцину Pfizer/BioNTech использовать для вакцинации молодых людей в возрасте от 12 до 25 лет.

Для дополнительной вакцинации людей старше 65 лет и работников системы здравоохранения, у которых после вакцинации второй дозой AstraZeneca и Pfizer/BioNTech прошло больше шести месяцев, а также людей, у которых прошло не менее восьми недель после вакцинации Johnson&Johnson, в ближайшее время в приоритетном порядке использовать вакцину Moderna.