Эксперт: нельзя демонизировать всех людей, которым приносит боль снос памятника в Пардаугаве

Не следует демонизировать всех людей, которым демонтаж памятника в Пардаугаве приносит боль, сказал в интервью порталу Delfi доктор политических наук, исследователь дезинформации Мартиньш Хиршс. Здесь можно посмотреть интервью с экспертом.

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Хиршс отметил, что в ходе интервью представителям нового поколения до 30 лет был задан вопрос, почему для латышей болезненно нахождения этого памятника в парке Победы, и у многих молодых людей не было ответа на этот вопрос. По мнению исследователя, молодым людям не рассказывают об оккупации Латвии и депортациях в школах или же они "пропускают ее мимо ушей".

"Проблема в том, что у части общества совершенно другое понимание истории, а также геополитики. В этих интервью русскоязычные, которым нравится [президент России Владимир] Путин и они поддерживают его, люди не глупые. Они видят, что как выглядит освобождение в стиле России. Это война и уничтожение. Может быть, им почему-то нравится то, что делает Путин в Украине, но они не хотят ничего подобного в Латвии", — сказал доктор политических наук.

По его мнению, на это следует смотреть более тонко, ведь люди, выступающие за сохранение памятника в парке Победы, не обязательно являются прокремлевскими или "пятой колонной". По мнению исследователя, русскоязычным следует объяснить, почему латвийское государство решило демонтировать объекты, прославляющие советский и нацистский режимы.

Хирш отметил, что русскоязычные в Латвии гораздо меньше слышат кремлевскую пропаганду, чем раньше, поэтому Кремль в меньшей степени способен провоцировать или радикализировать русскоязычных.

Как сообщалось, подготовка к сносу памятника началась. Сегодня на пресс-конференции исполнительный директор города Риги Янис Ланге заявил, что, принимая во внимание риски безопасности и заботясь о здоровье и безопасности работников строительного подрядчика, он отказался назвать компанию, которая будет заниматься демонтажем памятника.