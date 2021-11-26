Эксперт: новый штамм вируса SARS-CoV-2 дойдет и до Латвии, но самое главное — быть готовыми реагировать

С учетом международных путешествий и логистики, в какой-то момент новый вариант SARS-CoV-2 B.1.1.529, который сейчас стремительно распространяется в ЮАР, может также добраться до Латвии. Но главное — быть готовым к этому и как можно быстрее идентифицировать первые случаи. Об этом заявил руководитель Национальной справочной лаборатории Рижской Восточной клинической университетской больницы Сергей Никишин.

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Пока в Латвии эта мутация не обнаружена, но специалисты Национальной справочной лаборатории сохраняют бдительность. В этой связи Никишин также подчеркивает, что главное — это обеспечить надзор.

"Мы производим усиленное секвенирование положительных случаев, которые были завезены в страну, и также тех, которые стали положительными через некоторое время после совершения поездки", — сообщил эксперт. По его словам, лаборатория тесно сотрудничает с Центром профилактики и контроля заболеваний, чтобы обеспечить мониторинг видов вируса.

Что касается этой мутации в целом, эксперт отмечает, что в настоящее время B.1.1.529 быстро распространяется в ЮАР, но пока нет сведений, что он широко распространяется за пределами страны. В то же время очевидно, что для этого типа вируса харакерно очень быстрое распространение. Об этом свидетельствует тот факт, что он уже становится доминирующей формой в ЮАР.

При этом, по мнению эксперта, следует учитывать высокую распространенность ВИЧ в ЮАР, а также низкий охват вакцинацией от Covid-19. Следовательно, именно в этих условиях вирус может свободно циркулировать, и возможно, что он мутировал непосредственно у пациентов с ослабленным иммунитетом. А именно, люди с иммуносупрессией или очень ослабленной иммунной системой вырабатывают меньше антител, поэтому внутренний иммунитет организма не останавливает вирус, и он может свободно размножаться и создавать новые мутации. Таким образом, существует прямая зависимость между временем циркуляции вируса и его мутацией, отмечает Никишин.

По его словам, сейчас международные исследования показывают, что потребовалось около 100 дней, чтобы вид вируса "дельта" в Латвии стал доминирующим штаммом. Новый вид вируса успел стать доминантным за 10-25 дней. Но учитывая, что новый вид был обнаружен совсем недавно и еще не изучен полностью, пока нельзя с уверенностью сказать, что он будет более заразным. Также до сих пор неясно, будет ли болезнь, связанная с этим штаммом, более серьезной, чем с нынешними штаммами.

Эксперт также отмечает, что в некоторых странах сейчас вводятся ограничения на поездки из-за большого количества мутаций у этого вида. Первыми на этот шаг решились Израиль и Великобритания. В то же время Европейская комиссия, а также Латвия планируют пойти по этому же пути. В связи с этими изменениями Никишин также подчеркивает, что население обязательно должно соблюдать все меры эпидемиологической безопасности. Ответ еа вопрос, насколько хорошо действующие вакцины будут защищать от этого варианта, эксперт отмечает, что ответ должны дать, проделав соответствующую работу, специалисты по вакцинам.

Уже сегодня в 18.30 Кабинет министров соберется на заседание, чтобы принять ограничения на поездки в ряд стран Африки.