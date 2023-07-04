Эксперт об угрозе Запорожской АЭС: Латвия находится достаточно далеко

В связи с потенциальными радиационными рисками от украинской Запорожской атомной электростанции (АЭС) уровень радиации в Латвии контролируется круглосуточно. Об этом в интервью Латвийскому радио рассказала глава Центра радиационной безопасности Государственной службы окружающей среды Даце Шатровска.

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Она отметила, что Латвия находится более чем в тысяче километров от Запорожской АЭС — это достаточно безопасное расстояние. Тем не менее, ответственные службы постоянно следят за радиационным фоном.

"Мы должны учитывать, что на данный момент на [Запорожской] АЭС шесть реакторов не работают. [...] Еще более важно в нашем случае, что мы находимся достаточно далеко от этой территории, на расстоянии более тысячи километров. [...] В любом случае, если Латвия получит информацию об утечке радиации, мы сначала проверим информацию, проинформируем все необходимые органы, а также общественность", — сказал Шатровска.

По ее словам, куда большую угрозу для Латвии представляла бы авария на аналогичном реакторе в соседней Беларуси.

"Белорусская АЭС находится всего в ста километрах от границы с Латвией. [...] Опасность от Запорожской АЭС в нашей ситуации была бы незначительной или несущественной. Не было бы такого вреда, как если бы произошла авария на АЭС в Беларуси", — подчеркнула директор Центра радиационной безопасности.

По ее словам, в Латвии ситуация контролируется с тех пор, как Россия начала крупномасштабное вторжение на территорию Украины.

"Стационарные наблюдательные станции Государственной экологической службы находятся по всей стране. 120 станций — это широкий охват", — пояснила эксперт.