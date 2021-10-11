Эксперт: политики не смогли сформулировать ни одного вопроса по Covid-19. Врач уверен, что Латвии поможет только локдаун
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В понедельник группа экспертов, которая должна была консультировать правительство по вопросам Covid-19, приняла решение отказаться от сотрудничества с кабинетом. Между тем, представитель общества врачей полагает, что политический торг и нерешительность привели к тому, что страна опоздала с принятием антиковидных мер.

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Член комиссии социал-антрополог Клавс Седлениекс в эфире передачи Spried ar Delfi заявил, что эксперты так и не увидели четкого запроса со стороны правительства. "Очевидно, целью создания этой группы была научная, академическая поддержка решений правительства. На практике нас использовали для подкрепления той или иной позиции в политическом процессе. В результате мы оказались в оппозиции правительству. Наша задача была в том, чтобы отвечать на вопросы, которые задает правительство. Но эти вопросы так и не были сформулированы", — отметил Седлениекс.

"Решения, которые сейчас принимаются, должны быть основаны на точно определенной позиции экспертов. Время политических расчетов прошло, мы уже опоздали с принятием более жестких решений. Нет смысла философствовать, позиция должна быть основана на науке. В противном случае последствия ближайших месяцев будут драматическими", — заявил член правления Латвийского общества врачей Карлис Раценис.

"Ситуация сейчас довольно запущенная, болезнь распространяется стремительно, — отметил Раценис. — Мы каждый день видим как открываются новые и новые ковидные отделения. Только сегодня открыто отделение в Кулдигской больнице, в Ирлаве, в психиатрической больнице "Гинтремуйжа", в Бауске, в других местах. Эти отделения заполняются моментально. Количество пациентов, попадающих в стационары, очень велик. Мы ждем от правительства очень быстрые конкретные решения. (..) Единственное сильное решение, которое могло бы помочь, это так называемый локдаун на две-три недели. Тогда мы увидели бы эффект. Это доказано на опыте многих стран. У нас нет другого варианта. Сейчас происходит топтание на месте, и на то, что происходило в четверг и пятницу я смотрю со скепсисом. (..) Нужны очень быстрые решения, а не 12-часовые дискуссии".

Более активная вакцинация жителей Латвии в последние дни не принесет эффекта в ближайшие 1-2 месяца, заявил Раценис. Эффект будет в перспективе 2-3 месяцев, отметил он.

Всемирная организация здравоохранения много обсуждала вопрос обязательной вакцинации и пришла к выводу, что ее следует поддерживать для стран со сравнительно слабой с точки зрения ресурсов системой здравоохранения. В противном случае остановить пандемию невозможно, заявил Раценис, отметив, что Латвия входит в число таких стран. "Мне тоже неприятно говорить об обязательной вакцинации, но других вариантов нет. Здесь еще нужно учитывать, что обязательная вакцинация и принудительная вакцинация — это разные вещи", — заявил Раценис, отметив, человек имеет право отказаться от прививки. Но в этом случае он может потерять право работать в конкретной профессии.

Экспертная группа еще 29 июня предупредила Кабинет министров о том, что впереди с большой долей вероятности кризисный сценарий распространения Covid-19. Эксперты уже тогда указывали на низкий охват общества вакцинацией, на то, что осенью активизируется социальная жизнь, начнут работать школы, и это приведет к резкому росту распространения вируса. "К сожалению, сейчас этот сценарий полностью воплощается", — констатируют теперь эксперты.

1 октября эксперты не выдержали и распространили заявление, предупредив о надвигающемся росте количества госпитализаций. Эксперты призвали правительство незамедлительно принять пакет "ковидных" ограничений, весьма прозрачно упрекнув политиков в неготовности принимать непопулярные решения. Итогом стал созыв 5 и 7 октября заседаний Совета по кризисному управлению, предварявшие заседания правительства.

8 октября правительство приняло пакет ограничений, направленных на борьбу с распространением Covid-19.

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