Эксперт предлагает вводить регулярные локдауны для ограничения заболеваемости Covid-19

Сейчас Covid-19 распространяется в Латвии неконтролируемо, поэтому раз в месяц на неделю или на более долгий срок нужно вводить строгие "локдауны". Такой режим мог бы продолжаться до января следующего года, такое мнение высказал в социальных сетях эпидемиолог Никита Троянский.

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По мнению эксперта, длительность "локдаунов" нужно еще уточнять, но в октябре такой режим нужно установить незамедлительно. Троянский отметил, что с 22 сентября наблюдается исторически самый быстрый темп роста заболеваемости Covid-19. К тому же прирост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах.

Эпидемиолог отметил, что за десять дней распространенность инфекции возросла на 86% или почти удвоилась. К тому же "пропала какая-либо возрастная структура": одинаковый рост наблюдается во всех возрастных группах, а не в какой-то отдельной части общества. Это означает, что эпидемия распространяется неконтролируемо.

"Если время от заражения до госпитализации составляет около десяти дней (…) и если оно равно времени удвоения инфекции, то, принимая ограничения на госпитализацию за X, можно прогнозировать неизбежное удвоение числа госпитализированных, потому что они уже инфицированы", — сказал Троянский. Он уверен, что 1000 пациентов в больницах — только вопрос времени.

"Похоже, что 1000 госпитализаций гарантированы. Некоторые больницы уже заполнены. Но есть один сценарий, когда мы все еще не достигаем 1500 госпитализаций, что должно стать потолком пропускной способности системы здравоохранения. Это решение определенно не будет будут популярным и потребует большого участия общества. Раз в месяц на неделю (длительность нужно уточнять) всюду — военный "локдаун" с ясным графиком "локдаунов" на ноябрь, декабрь, январь. В октябре это должно произойти незамедлительно", — расписал сценарий Троянский.

По мнению эпидемолога, найдя соответствующую продолжительность ограничений, можно удержать число больных Covid-19 в больницах в пределах 800-1200 пациентов, а "люди, которые выбрали вариант заболеть, осуществляли свой выбор без перегрузки больниц". Это решение дешевле коллапса системы и нескольких тысяч смертей, к тому же проделевается время для вакцинации сомневающихся, считает Троянский.

"Правительству нужно думать на несколько шагов вперед — неудовольствие "локдауном" сейчас лучше, чем то неудовольствие, которое возникнет, когда умрут тысячи мы станем плохим образцом для всей Европы", — считает эпидемиолог.

В минувшие сутки 9,1% сделанных тестов на Covid-19 дали позитивный результат. Двухнедельный кумулятивный показатель возрост с 585,3 случаев до 600,6 случаев на 100 тысяч жителей. Такие показатели сравнимы только с "пиком" зимней волны Covid-19, когда с 30 декабря по 23 января кумулятивный показатель превышал 600 случаев, приближаясь к 700.