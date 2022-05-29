Эксперт: реклама на улице Меркеля создает Риге неблагоприятный имидж

Несоразмерные рекламные вывески и пестрые логотипы на улице Меркеля в Риге создают столице неблагоприятный имидж. На портале Manabalss.lv начат сбор подписей за улучшение визуального образа улицы, сообщает Rus.LSM.

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Улица Меркеля — центральная улица, через которую каждый день проходят или проезжают тысячи рижан и гостей столицы. Вокруг — ломбарды, автошколы и… вывески, вывески и еще вывески. Все — разного размера, стиля и цвета.

Автор петиции на портале Manabalss.lv Артур Яковлев считает, что вид улицы портят несоразмерно большие рекламные вывески разного стиля и размера. Автор призывает навести наконец порядок. Урбанист Александра Полещук также считает, что с улицей есть серьезные проблемы. Например, вывески.

"Их просто слишком много, они слишком разные и слишком большие. Потому что у рижского самуоправления есть определенные правила, как нужно оформлять вывески, и я даже могу допустить, что чисто формально они отвечают этим требованиям — но в целом создается такая какофония, потому что явно тут не было общего знаменателя и общего взгляда городского дизайнера или художника. И потому это, конечно, раздражает", - говорит Полещук.

При этом Александра отмечает, что вывески на Меркеля — это скорее следствие, а не причина. На улице очень шумно, много транспорта и неотреставрированных зданий — в общем, улица не для людей.

"Здесь важно понимать, что вывеска — это только вершина айсберга проблемы: основной нерешенный вопрос улицы Меркеля — это ее функциональность. Как я уже обратила внимание, Меркеля упирается в вокзал и рынок, поэтому трудно представить, что мы полностью закроем ее от общественного транспорта или легковых автомобилей — это важная транспортная артерия", - добавляет Полещук.

По словам урбаниста, есть два пути: развивать Меркеля как современную, интенсивную улицу делового центра, а значит, к существующим арендаторам добавить, например, страховые компании или маленькие магазинчики для путешественников. Второй вариант — замедлить транспортное движение на улице.

С тем, что возможно пришло время менять что-то на центральной улице Риги, согласен и вице-мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство").

"Улица, мне кажется, сама по себе красивая. Конечно, нужно какие-то дела улучшить, я в принципе согласен, что множество таких реклам, таких визуальных акцентов может испортить вид города. Поэтому только что, в этом году мы приняли на работу дизайнера, главного дизайнера города — этой позиции в Риге никогда не было.

Изменения не проходят так — за месяц, тут нужны годы, должна быть дискуссия, жители должны сказать свое мнение. Например, сейчас мы работаем над улицей Барона: мы идем этой дорогой, и все говорят — быстро, быстро! — но мы должны дать время обществу сказать свое мнение", - заявил Кирсис.

Свое мнение по поводу рекламных вывесок на улице Меркеля общество может выразить, подписав петицию на портале Manabalss.lv. Когда она наберет 2 тысячи подписей — они будут будут направлены в Рижскую думу.