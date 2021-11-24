Эксперт: русские считают себя похожими на латышей, живут в более мультикультурной среде, но менее терпимы к ЛГБТ

Русскоязычное население Латвии считает латышей более похожими на себя в культурном отношении, чем латыши считают русских, заявил на заседании Комиссии Сейма по вопросам гражданства, миграции и социальной сплоченности исследователь Института философии и социологии Латвийского университета Мартиньш Капранс.

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Эксперт представил парламентариям результаты различных исследований о социальной идентичности латвийских национальных меньшинств и их отношении к стране.

Капранс признал, что разница между оценками двух упомянутых национальностей невелика, но статистически значима. Согласно имеющимся данным, русскоязычные жители страны, в отличие от латышей, воспринимают евреев, узбеков и мусульман как культурно похожих на себя. Исследователь пояснил, что для русскоязычных более типично видеть эти группы как более похожие на себя.

Он указал, что для 71% жителей в возрасте от 14 до 29 лет родным языком является латышский, 17% являются русскоязычными, для 10% родными являются оба языка, а для 2% — другой язык.

Исследование показало, что для нацменьшинств латвийская идентичность имеет гораздо меньшее значение, чем для латышей. Капранс заявил, что среди латышей этноцентризм более выражен, чем среди других проживающих в Латвии национальностей. Однако обычно этноцентризм характерен именно для представителей нацменьшинств как защитная реакция.

В то же время новейшие социологические данные показывают, что представители нацменьшинств лучше себя ощущают в мультикультурной среде. Треть латышей отдают предпочтение этнически однородной среде.

Между тем, данные опроса о контактах людей показали, что среди родственников, друзей, коллег и знакомых большей части респондентов есть представители разных этносов — как латышей, так и других национальностей. Также, по словам Капранса, у представителей нацменьшинств жизнь проходит в более мультикультурной среде, чем у латышей. Кроме того у представителей других национальностей сеть социальных контактов гораздо более этнически разнообразна.

Русские и латыши почти одинаково оценивают различия между своими этническими группами. Например, русскоязычные латвийцы определили разницу между ними и латышами в 2,7 пункта из 10, в то время как латыши оценили разницу с русскими в три пункта. По словам Капранса, это относительно небольшая оценка культурных различий.

В свою очередь, в разделе о взаимном доверии между различными этническими группами Латвия является "чемпионом" в Европейском Союзе (ЕС) с самым высоким недоверием и осторожностью по отношению к другим людям. Капранс добавил, что недоверие в Латвии характерно для всех этнических групп.

Комиссии также были представлены данные о социальной дистанции от других групп, где основные различия касаются сексуальных меньшинств. Представители нацменьшинств хотят придерживаться "гораздо большей" дистанции ​​с гомосексуалами, в то время как латыши являются более терпимыми. По мнению эксперта, этот аспект делает нацменьшинства более консервативными.

В то же время представители нацменьшинств указали на меньшую социальную дистанцию ​​по отношению к людям другой расы. Тем временем латыши в среднем систематически придерживаются более значимой дистанции, но это не означает, что они являются большими расистами, подчеркнул Капранс. Он добавил, что речь идет именно о социальной дистанции.

Эксперт также сообщил, что в начале декабря ожидается публикация исследования об отношении к иммигрантам. Как указал Капранс, исследование показало, что представители нацменьшинств более открыты к либерализации иммиграционной политики.