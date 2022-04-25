Эксперт: со сменой поколений вопрос о сносе советских памятников будет становиться все более актуальным

В некоторых самоуправлениях приняты решения о сносе или переносе памятников советским солдатам. Пока таких случаев немного, однако стоит ожидать, что их будет больше со сменой поколений. Такое мнение в эфире Латвийского радио выразил политолог Оярс Скудра, пишет LSM.lv.

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На минувшей неделе Огрская краевая дума решила демонтировать пять памятников времен СССР в Икшкиле, Томской, Мадлиенской и Лауберской волостях. Принятие решения облегчил тот факт, что эти месте никак не связаны с захоронениями советских солдат.

"Молодое поколение не очень понимает, что это за освободители. Пока сохраняется живая память и люди, которые знают, что на самом деле произошло, об этом нужно говорить. Например, у нас есть один памятный камень в честь освободителей Мадлиены. На самом деле Мадлиена была разрушена российской артиллерией и никто это место не освободил, это была повторная оккупация. Пока мы не ликвидируем последствия этой оккупации, у молодого поколения не будет четкого понимания того, что произошло и почему", — считает председатель Огрской краевой думы Эгилс Хелманис.

Как отмечает Латвийское радио, до сих пор в Латвии редко сносили и переносили советские памятники. Это может быть связано с компромиссами и нежеланием поднимать ажиотаж.

Однако, по мере смены поколений, вопрос о сохранении памятников советским воинам будет становиться все более актуальным, считает политолог и профессор Латвийского университета Оярс Скудра.

"С одной стороны, это происходит из-за вторжения России в Украину. С другой стороны, это может быть связано с тем, что с 1991 года выросло уже почти два поколения. То поколение, которому казалось, что жизнь в советское время была более или менее приемлемой, уходит с исторической сцены. Таким образом в обществе в целом забывается тот период, во время которого это поколение было политически активным. Так это было, например, в Испании, Португалии или Франции, которые были оккупированы или управлялись авторитарными режимами. Режим Франко в Испании является особенно ярким", — указал эксперт.

Парламентским комиссиям еще предстоит оценить подготовленные Министерством юстиции предложения о возможном преобразовании или демонтаже памятника в Риге, в парке Победы. Тем временем в Талси улицу 9 мая могут переименовать в улицу Саулеспукю — по этому поводу еще ожидается дискуссия в местном самоуправлении.