Эксперт: со стороны руководства России важные заявления сегодня могут и не последовать

Хотя в течение последней недели было много спекуляций в связи с тем, с какими существенными заявлениями в связи с войной в Украине может выступить российское руководство на праздновании 9 мая, однако такие заявления могут и не последовать, заявил в интервью телеканалу TV3 исполняющий обязанности директора Института внешней политики Карлис Буковскис.

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Эксперт полагает, что особо важных заявлений сегодня может и не быть, вместо этого президент России Владимир Путин может сообщить, что в Украине все идет по плану и продолжается "специальная военная операция". По мнению Буковскиса, официальное объявление войны Украине может и не состояться, поскольку это бы означало для российского режима, что в формате "специальной операции" не удалось добиться заявленных успехов.

Буковскис допускает, что в речи Путина не будет никаких больших заявлений о победах в Украине, однако, к сожалению, еще не пришел момент, когда Кремль мог бы принять решение покинуть Украину.

Директор Института внешней политики напомнил, что война существует в двух реальность — то, как это видит свободный мир и как это преподносит российская пропаганда. Буковскис считает, что в это большой степени и информационная война, и в ней Украина выигрывает. В свою очередь, российской пропаганде приходится прибегать к тезису о том, что начала 3-я мировая война, что является преувеличением, оправдывающим неудачи на фронте, считает эксперт.

Директор Центра безопасности и стратегических исследований Латвийской академии национальной обороны Томс Ростокс заявил в интервью Латвийскому радио, что объявление войны не принесет существенных изменений, поскольку уже сейчас в России происходит скрытая мобилизация жителей для притока дополнительных человеческих ресурсов в военную зону. Россия может продолжать действовать таким образом и для этого не нужно объявлять войну.

Ростокс признает — чтобы достичь больших успехов на фронте, России нужно больше сил, поскольку до сих пор существенных успехов у кремлевского режима не было.

По оценке эксперта, на оккупированных территориях Россия пытается показать, что их принадлежность сменилась, добиться, чтобы жители приняли то, что эти территории контролирует Москва.