Эксперт: страны Балтии имеют средства против угроз безопасности, созданных "Вагнером"

Размещение российской наемной группировки "Вагнер" в Беларуси создает растущие риски для безопасности Латвии, Литвы и Польши, но на это есть средства противодействия, заявил агентству LETA директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В своем твите Сартс указал, что президент России Владимир Путин готовит новый путь эскалации против Украины посредством президента Беларуси Александра Лукашенко и боевиков "Вагнера".

Глава центра предположил, что основной целью такого саботажа будут поставки оружия западными странами Украине. Сартс также не исключил операций против других соседних стран.

Manuprāt, Putins gatavo jaunu eskalācijas ceļu. Nodrošinoties ar 2pakāpju starpniekiem ( Lukašenko, Vāgner teroristiem), lai atbilde netiktu vērsta pret Maskavu. Diez vai draud militārs uzbrukums, ticamāks scenārijs ir diversijas & sabotāža. Loģiskākais mērķis ieroču piegādes 🇺🇦. — Jānis Sārts (@janis_sarts) July 23, 2023

"Конечно, риски растут, но их серьезность связана с тем, какие именно силы присутствуют и как они финансируются. Если финансирование из России продолжится, то сценарии кажутся очень правдоподобными. [...] Против Латвии, Литвы и Польши могут быть совершены диверсии, но против этого есть средства. [...] Просто все должны понимать, что истории [России] о том, что эти диверсанты — "не они", нельзя брать всерьез. Мы должны дать понять, что ответ будет полным в зависимости от угрозы и ее источника", — подчеркнул Сартс.

Как ранее сообщало Министерство обороны Латвии, нынешнее расположение группировки "Вагнера" в Беларуси не представляет прямой угрозы для Латвии.

По оценкам Государственной пограничной службы Украины, в Беларусь прибыло уже около 5000 вагнеровцев.