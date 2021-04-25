Эксперт: стратегия постепенного смягчения ограничений в нынешней ситуации недопустима
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Запланированную правительством стратегию постепенного смягчения ограничений и мер безопасности при условии снижения заболеваемости Covid-19 в нынешней ситуации нельзя осуществлять, заявил профессор Гиртс Бригис, руководитель кафедры общественного здоровья и эпидемиологии Рижского университета им. Страдиньша.

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Он подчеркнул, что в Латвии сохраняется стабильно высокий уровень заболеваемости.

"Если считать, что граница между высокой и очень высокой заболеваемостью составляет 200 случаев на 100 000 населения, то в настоящее время этот показатель в два раза больше", — сказал Бригис.

По его мнению, из-за того, что в правительстве обсуждался план постепенного смягчения ограничений, общество не заметило, что заболеваемость растет. Также это причина, почему в настоящее время поступает много различных запросов от организаций и даже министерств об ослаблении ограничений.

Говоря о причинах роста заболеваемости, Бригис упомянул пасхальные выходные, так как ухудшение эпидемиологической ситуации совпадает с этим периодом.

"Свою роль также играет британский штамм вируса, для которого характерна более высокая заразность", — отметил профессор.

Количество пациентов с Covid-19 в больницах относительно стабильно, однако в настоящее время в больницы все чаще попадают молодые пациенты. По словам Бригиса, это может быть связано с распространением британского штамма.

"Разумеется, рост заболеваемости среди детей вызывает беспокойство. Все это усугубляется приближением экзаменационной поры, так как учреждения образования очень хотят провести экзамены очно", — сказал профессор, отметив, что экзамены на месте в школах, несмотря на меры безопасности, создадут дополнительные эпидемиологические риски.

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LETA

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Source

LETA
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