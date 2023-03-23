Эксперт: в 2022 году в Латвии туберкулезом заболели более 300 человек, но заболевших может быть больше

Данные за прошлый год показывают, что в Латвии туберкулезом заболело 317 человек. Об этом в интервью программе Rīta panorāma на телеканале ЛТВ заявила главврач Центра туберкулеза и заболеваний легких Андра Цируле.

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В то же время данные о количестве больных туберкулезом пациентах уточняются.

"Во время эпидемии Covid-19 доступ к медицинской помощи был затруднен, и число случаев заболевания туберкулезом быстро уменьшилось. Это нехорошая тенденция, поскольку это означает, что эти случаи не выявляются, происходит дальнейшая передача инфекции, есть более тяжелые и запущенные случаи, и пациенты умирают", — пояснила Цируле.

23 марта Латвийское общество по борьбе с туберкулезом в сотрудничестве с Центром туберкулеза и заболевания легких Рижской Восточной клинической университетской больницы организует публичную межотраслевую дискуссию, в ходе которой будут обсуждаться проблемы, связанные с заболеваемости туберкулезом в стране.

Туберкулез остается одним из самых смертоносных инфекционных заболеваний. Ежедневно во всем мире от туберкулеза умирает в среднем 4400 человек и еще около 30 000 человек заражаются этой болезнью.

Пандемия Covid-19, войны и конфликты в мире, а также социально-экономическое неравенство являются существенными факторами, которые повлияли на достигнутый за годы прогресс в борьбе с туберкулезом и создали еще большее бремя для людей, пострадавших от этой болезни, особенно в наиболее уязвимых слоях общества.