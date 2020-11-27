Эксперт: в Латвии продолжает расти число ВИЧ-инфицированных

Латвия занимает одно из ведущих мест в Европе по числу ВИЧ-инфицированных на 100 000 жителей. Ежегодно в стране выявляется 300 новых заболевших. На 1 сентября 2020 года общее число ВИЧ-инфицированных в Латвии составляло 8126, из них у 2168 инфекция ВИЧ находилась на стадии СПИДа. 1 декабря — всемирный день борьбы со СПИДом. По этому поводу руководитель Латвийского инфектологического центра профессор Байба Розентале через посредничество BENU Aptieka рассказала журналистам актуальные данные о заболевании и мерах профилактики.

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Ситуация с ВИЧ в Латвии

По словам Розентале, в 2016 году уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Латвии достигал 18,5 инфицированных на 100 000 жителей, что на тот момент было самым высоким показателем в Европе. В 2018 году в Латвии также были самые высокие показатели заражения ВИЧ среди европейских стран — 16,9 случая на 100 000 жителей, в то же время меньше всего новых случаев было в Словакии — 1,9 случая на 100 000 жителей, а также в Словении, где этот показатель составлял 1,7 ВИЧ-инфицированных на 100 000 жителей.

Каждый житель Латвии может обратиться к своему семейному врачу и получить направление на ВИЧ-тест. Он оплачивается государством, а пациент платит только взнос за амбулаторный прием. Если пациент узнает, что инфицирован ВИЧ, он должен обратиться к своему семейному врачу или инфектологу в любом регионе Латвии или в Инфектологическую поликлинику Латвийского инфектологического центра. Во всех случаях проводятся дополнительные исследования, и врачи подбирают для пациента наиболее подходящую комбинацию медикаментов против ВИЧ и выписывает рецепт, который на 100% компенсируется государством. В Латвии есть весь спектр антиретровирусных препаратов.

Применяемая в Латвии тактика соответствует рекомендациям ВОЗ "как диагностируют, так лечат", но, как отмечает Розентале, ВИЧ-позитивный пациент должен быть заинтересованным в лечении, регулярно принимать медикаменты и контролировать состояние своего здоровья, в том числе сдавать лабораторные анализы. У ВИЧ-позитивного пациента, принимающего медикаменты, в крови вируса нет, и он больше не является источником инфекции.

Что такое ВИЧ

ВИЧ — это инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека. Вирус размножается в клетках иммунной системы — T-лимфоцитах и клетках-хелперах, а также в клетках нервной системы. В результате возникают прогрессирующие повреждения иммунной и нервной систем, которые клинически проявляются различными инфекционными заболеваниями, опухолями и повреждением нервной системы.

Эксперт подчеркивает, что ВИЧ-инфекция может быть также бессимптомной. Только после повреждения иммунной системы вирусом начинают появляться клинические симптомы — это может произойти даже через 3-5 лет после заражения. Вот 10 наиболее характерных симптомов:

повышенная температура по неизвестной причине, которая держится более 2-3 недель;

заболевания кожи и слизистой оболочки;

часто повторяющиеся инфекции, например, частые воспаления легких, гнойные кожные инфекции и другие;

сексуально-трансмиссивные заболевания и гепатиты;

герпесная вирусная инфекция;

онкологические заболевания, например, рак шейки матки, лимфома, саркома Капоши;

тонзиллит и лимфаденит;

хронический понос;

изменения в общей картине крови с уменьшением числа элементов крови;

потеря веса.

Как избежать инфекции?

Профессор Розентале объясняет, что в первую очередь необходимо исключить механизмы переноса инфекции, т. е. во время секса нужно пользоваться презервативом, ВИЧ-позитивным беременным женщинам необходимо принимать назначенные врачом медикаменты, а всем беременным женщинам — в соответствии с Правилами Кабинета министров сдать тест на ВИЧ, чтобы исключить наличие инфекции. Также специалист призывает не употреблять наркотические вещества, а если они все-таки употребляются — то пользоваться индивидуальными шприцами и обменивать их на новые в обменных пунктах. Именно информирование и просвещение общества в долгосрочной перспективе — важнейшее средство профилактики.