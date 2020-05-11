Эксперт: в Латвии "забыли" больных редкими заболеваниями — они остались без лекарств

Жители Латвии, страдающие редкими заболеваниями, в условиях пандемии коронавируса фактически не имеют доступа к медикаментам, поскольку услуга доставки лекарств на дом не действует. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала глава Альянса редких заболеваний Байба Зиемеле.

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По ее словам, оплачивать доставку лекарств не берется ни государство, ни аптеки.

"Мы никак не можем решить, кто будет оплачивать эту услугу. Государство не хочет, потому что у них и так не хватает денег. Производители тоже не хотят, потому что государство так снизило цены на все лекарства, что у них нет возможности. Аптеки тоже не хотят. Так и получается, что никто не хочет брать ответственность, и пациенты сами по себе", — сказала Зиемеле.

"В сетях аптек нам сказали, что мы можем использовать волонтеров, которые придут в аптеку и заберут лекарство. Но это не лучшее решение, поскольку наши лекарства должны стоять в холодильнике. Они очень дорогие, их делают из плазмы и другими биологическими способами. И если эти лекарства не стоят в холодильнике, как они должны, то они теряют свое качество. Получается как-то неправильно", — добавила она.

Зиемеле также отметила, что многие люди, страдающие редкими заболеваниями, испытывают трудности при передвижении, что еще больше осложняет их поход в аптеку.

"Например, лекарства от гемофилии в Латвии доступны лишь с 2002 года. Соответственно, люди, у которых это заболевание было до этого, имеют большие проблемы с суставами, им тяжело ходить. Если им надо нести из аптеки большие коробки с лекарствами, мне кажется, это негуманно, нельзя так поступать", — сказала Зиемеле.

Добавим, к концу 2019 года в Латвии было зарегистрировано почти 5 тысяч человек с редкими заболеваниями, однако, как указывают специалисты, их реальное число значительно больше — около 100 тысяч человек. В целом в Латвии диагностировано 876 редких заболеваний.