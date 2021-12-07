Эксперт: в Норвегии один инфицированный заразил "Омикроном" 120 человек

С новым штаммом Covid-19 все еще очень много непонятного. Пока не ясно, насколько тяжелое заболевание он вызывает. Нет и надежной информации о том, насколько эффективно от него защищают имеющиеся вакцины. Правда, некоторые сведения из Скандинавии дают повод для тревоги, рассказал в передаче "Домская площадь" на Латвийском радио 4 эпидемиолог Никита Троянский, сообщает портал rus.lsm.lv.

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"Очень достоверной информации нет. Но есть тревожные новости из Норвегии, Дании. Например, в Норвегии в ресторане был какой-то корпоратив на 160 человек. Из них, кажется, уже 120 заразились именно "Омикроном" от одного человека, и все они были вакцинированы", — сообщил Троянский.

В то же время, по словам эксперта, новости из Африки дают повод для осторожного оптимизма. 70% госпитализированных с обнаруженным коронавирусом только в больнице узнают, что подцепили вирус. Правда, неясно, почему именно они оказались в стационарах — из-за травм или обострения хронических заболеваний, как раз вызванных вирусом.

Еще один вопрос без ответа — насколько тяжело болеют новым штаммом Covid-19 люди в возрасте. В Африке, откуда родом "Омикрон", население очень молодое — нет достаточной информации о старшем поколении.