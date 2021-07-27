Эксперт: вакцины против Covid-19 не могут влиять на беременность и развитие плода

Вакцины против Covid-19 не могут оказывать влияние на репродуктивную систему — на беременность и развитие плода. Об этом на вебинаре, организаванном Министерством здравоохранения, заявила председатель Государственного совета по иммунизации, руководитель Центра вакцинации семьи Детской клинической университетской больницы Даце Завадска.

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Эксперт объяснила, что вакцины, используемые против Covid-19, не "живые", в них не содержится реальный вирус SARS-CoV-2. Вместо этого производители

Pfizer/BioNTech и Moderna использовали технологии mRNS, а производители AstraZeneca и Johnson& Johnson — векторные технологии. В обоих случаях в вакцине не присутствует вирус SARS-CoV-2.

Однако, как отмечает Завадска, в случае применения "живых" вакцин вирус продолжает немного размножаться после инъекции, поэтому в качестве дополнительной меры предосторожности в таком случае рекомендуется воздержаться от беременности в течение месяца. Но вакцины против Covid-19 не имеют такой рекомендации, поскольку не являются "живыми". И не могут биологически влиять на репродуктивную систему, развитие плода или беременность", — сказал эксперт.

"Как и любой медикамент, вакцины перед регистрацией однозначно тестируются, проводятся проверочные исследования. Также изучается влияние на плод и репродуктивную систему, данные по вакцинам против Covid-19 показывают, что влияния нет", — подчеркнула Завадска.