Эксперт: военные действия в Донбассе либо затянутся, либо закончатся через месяц

Руководитель Центра передового опыта стратегической коммуникации НАТО Stratcom Янис Сартс с "осторожным оптимизмом" относится к способностям Украины взять верх над Россией в войне.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отметил Сартс в интервью телеканалу TV3, Россия в течение последнего месяца вела "трусливую войну" — стреляла на расстоянии, стреляла по мирным жителям и мало вступала в прямую конфронтацию.

Теперь началась вторая фаза войны, когда Россия решила сосредоточить силы в Донбассе, соответственно она будет вынуждена вступить в прямую конфронтацию. По мнению Сартса, цель РФ может состоять в том, чтобы осадить в Донбассе самую большую группировку украинских войск и потом попытаться пойти на Киев, либо начать "мирные переговоры".

Сартс указал, что несмотря на перегруппировку сил, основные проблемы российской армии не исчезли — "коммандиры некомпетентны, снабжение хилое", соответственно он относится с "осторожным оптимизмом" к способности Украины взять верх. Эксперт отметил, что вдобавок США теперь будут давать Украине "практически все" в плане вооружения.

Глава центра НАТО признал, что война в Донбассе может затянуться, но с тем же успехом она может закончиться через месяц, например, Россия может попытаться "заморозить" военные действия.

В свою очередь, на ситуацию в Мариуполе, где уже длительное время в осаде находятся небольшие группы украинских военных, Сартс смотрит пессимистично. Он не очень верит в то, что они могут дождаться момента, когда украинские силы смогут контратаковать и прорвать осаду. Эксперт уверен, что в Мариуполе раскроются еще более чудовищные военные преступления, совершенные российской армией, чем в окрестностях Киева.

Говоря о пропаганде, Сартс признал, что в России около половины жителей могут на самом деле поддерживать войну в Украине, но он не особо верит опубликованным крупным цифрам поддержки, поскольку режиму важно утверждать, что его поддерживают фактически все, чтобы таким образом "сломить" колеблющееся мнение.

Сартс отметил, что в ближайшее время ожидается очень агрессивная российская риторика, возможны провокации и даже кибератаки в связи с ожидаемым присоединением Швеции и Финляндии к НАТО, что существенно изменит ситуацию с безопасностью в регионе Балтийского моря. Это очень важно для Латвии и нежелательно с точки зрения России.